Oportunitat perduda. El Club Esportiu Òdena va encaixar una dolorosa derrota al terreny de joc del CF Verdú-Vall del Corb (2 a 1), un dels oponents directes del conjunt anoienc en la lluita per eludir el descens de categoria i, per tant, va desaprofitar una immillorable ocasió per adquirir un mínim marge de tres punts respecte al setzè classificat, l'AE Sant Vicenç. Així doncs, a hores d'ara, el CE Òdena, el quinzè a la taula classificatòria, continua amb la mateixa puntuació que la formació del Baix Llobregat (21 punts). En contraposició, el CF Verdú-Vall del Corb escala fins a la tretzena posició (26 punts).

Les reduïdes dimensions i el lamentable estat de la gespa natural del Municipal de Verdú van obligar Albert González, el tècnic de la formació anoienca, a adaptar el seu pla de partit a les característiques del terreny de joc en el qual s'havia de desenvolupar. González va optar per una estructura d'equip amb tres centrals, dues carrileres, una mitja punta i una davantera (3-4-1-1). Des de l'inici de l'enfrontament, el CF Verdú-Vall del Corb va parapetar-se a la seva parcel·la defensiva i va renunciar a assumir la possessió de la pilota. Inequívocament, el conjunt amfitrió només contemplava una fórmula per generar accions de perill: els serveis en profunditat a l'esquena de la defensa visitant.

Malauradament, el CE Òdena va tornar a encaixar un gol en els primers minuts del partit. Una canonada llunyana de la lleidatana Khawla Bariziane (min 3) va permetre el CF Verdú-Vall del Corb avançar-se a l'electrònic. Les visitants encara no s'havien adaptat al desfavorable entorn futbolístic en el qual es desenvolupava l'enfrontament quan el 2 a 0 va pujar al marcador. La defensa anoienca va palesar la seva manca de contundència a l'hora de rebutjar un servei de cantonada favorable a la formació urgellenca i va facilitar el gol de la local Anna Balsells amb la col·laboració d'una de les jugadores visitants (min 18).

L'adversitat va esperonar les jugadores del CE Òdena i va propiciar la reacció del conjunt anoienc. Alhora, el CF Verdú-Vall del Corb va accentuar el seu tarannà defensiu. Així doncs, els últims 25 minuts del primer període i tota la segona meitat van esdevenir un monòleg ofensiu de les visitants. A més, Albert González va modificar l'estructura del seu equip (3-5-2) per incrementar el domini territorial que exercia el CE Òdena. La golejadora Nerea González va minimitzar el desavantatge del conjunt anoienc quan tot just s'havia consumit un terç del temps reglamentari. Èlia Compte va protagonitzar una gran jugada individual com a carrilera per la banda dreta, va superar l'oposició de dues oponents per velocitat i destresa i va culminar la incursió amb una precisa centrada rasa que va habilitar Nerea González per batre la portera local Ïngrid Cruz amb una col·locada rematada rasa (min 34). Uns minuts després, la golejadora odenenca va tenir una immillorable ocasió per reequilibrar el marcador, però va armar un xut massa centrat, innocu.

El CE Òdena va assetjar l'àrea de penal lleidatana durant tot el segon període. Les visitants van sotmetre les amfitriones a una autèntica allau ofensiva i van disposar d'ocasions de gol suficients per sumar, almenys, un punt. Fins i tot van estavellar una rematada al pal. La manca d'efectivitat de les anoienques ho va impossibilitar i, a més, l'àrbitra no va considerar punible l'acció d'una defensa local que va desequilibrar Èlia Compte dins l'àrea de penal després que la carrilera esbotzés l'entramat defensiu del CF Verdú-Vall del Corb.

El tercer classificat sotmet el CF Martorell al Municipal Torrent de Llops

Després de la victòria aconseguida pel CF Martorell al terreny de joc de la Fundació CE Júpiter (1 a 3), la formació blanc-i-vermella va cedir al Municipal Torrent de Llops contra el CD Fontsanta-Fatjó B (1 a 4), el tercer classificat del grup 1r de la Primera Divisió Catalana Femenina. La formació representativa del populós barri de Cornellà de Llobregat va sentenciar el guanyador de la confrontació durant el primer període, gràcies a l'anotació de Mabel Lucena (min 18) i al doblet de Sandra González (minuts 30 i 44). A la represa, Ainhoa Alonso va minimitzar la diferència (min 70). Sandra González va replicar tot seguit (min 72) i va completar un hat-trick. Així doncs, quan només falten quatre jornades per al final de la competició, el CF Martorell es manté en la dissetena posició (20 punts).

Triomf del Club Gimnàstic de Manresa i derrotes del CF Solsona i del CE Berga al grup 2n

Una victòria per mantenir vives les possibilitats d'aconseguir la permanència. El Club Gimnàstic de Manresa va signar un transcendent triomf contra el potent UE Cassà (3 a 1) i va revitalitzar les seves opcions d'eludir el descens de categoria. Alba Molina va avançar les manresanes a l'electrònic en el decurs de la primera meitat (min 18). A la represa, un doblet de Victòria Casamitjana (minuts 55 i 62) va sentenciar la setena victòria de les escapulades a la lliga. El gol de penal de la gironina Aida García (min 89) va establir el marcador definitiu. El triomf del Club Gimnàstic de Manresa es va combinar amb la contundent golejada encaixada per la Fundació Terrassa B al feu del líder EF Mataró (8 a 1). Per tant, el conjunt egarenc, el quinzè classificat i la primera formació que eludiria perdre la categoria, es manté amb 30 punts, i el Club Gimnàstic, dissetè a la taula classificatòria, redueix el seu desavantatge respecte l'equip vallesà a sis punts. A més, aquest proper cap de setmana, la formació escapulada visitarà el terreny de joc de la Fundació Terrassa B.

En contraposició, el CF Solsona va encaixar la tercera derrota consecutiva al camp del CE Seagull B (4 a 1). Cristina Tayeda (min 33) va minimitzar l'avantatge que els gols materialitzats per Clara Manent (min 10) i Paula Olivares (min 26) havien atorgat a les amfitriones (2 a 1). A la represa, un doblet de Judit Tamayo (minuts 59 i 64) va impedir que les solsonines optessin a puntuar. Per tant, el conjunt solsoní continua a la setzena posició a la classificació (25 punts).

Per últim, detallar que el Club Esportiu Berga va perdre al terreny de joc del CE Sabadell (3 a 0). Tot i l'ensopegada, el conjunt entrenat per Pau Gallardo es manté a la zona mitja de la taula classificatòria (38 punts).