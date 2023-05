Se n’havia parlat durant les últimes hores i Rafa Nadal ho ha confirmat aquest dijous. A la seva terra, a les instal·lacions de la seva acadèmia a Manacor, l’astre balear ha anunciat la seva absència a Roland Garros, el seu estimat Grand Slam que començarà el 28 de maig a París. No només això. L’exnúmero 1 pararà durant els mesos vinents i el 2024 serà el seu últim any com a professional.

«La lesió d’Austràlia no ha evolucionat com m’hauria agradat i m’és impossible ser a Roland Garros. Podeu imaginar com és de difícil per a mi això. És una decisió que pren el meu cos. No tinc intenció de continuar jugant els següents mesos. El meu dia a dia ha sigut d’un nivell molt baix en els últims mesos. De cara a l’exterior sempre queden les victòries, els moments bons, però personalment els últims anys després de la pandèmia han sigut molt difícils», ha assegurat.

El 2024, l’últim any

«M’ha costat tenir una continuïtat pel físic, he anat encadenant lesió rere lesió. Quan no pots fer una part de la teva vida amb felicitat això es trasllada al tema personal. He de posar un punt i a part en la meva carrera, és el que faig ara. Intentaré regenerar el meu cos, no posaré una data per tornar. Quan estigui físicament preparat tornaré a començar. La meva intenció és que l’any que ve serà l’últim any i jugaré els tornejos que vulgui.

Aquest any Roland Garros no comptarà amb el dominador absolut dels últims anys. Nadal aspirava a conquerir el seu 15è títol a França, però la lesió al psoes ilíac que el tortura des del gener no l’hi permet. L’exnúmero 1 va jugar l’últim partit en la segona ronda de l’Open d’Austràlia contra Mackenzie McDonald. En principi, el temps de baixa anunciat va ser d’entre sis i vuit setmanes, però els terminis s’han anat dilatant. El maluc no respon bé.

Fora del top 100

Nadal només ha pogut disputar quatre partits aquesta temporada i ara es perdrà la cita parisenca després de 17 participacions consecutives. Serà el novè torneig que es perdrà aquesta temporada en un 2023 negre en què ja s’ha absentat de Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcelona, Madrid i Roma.

Prop de complir els 37 anys, la baixa a París li suposarà la pèrdua dels 2.000 punts pel títol del curs passat. Es quedarà en el rànquing amb 445, i, per tant, caurà fora del top 100 per primera vegada en dues dècades.