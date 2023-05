«Aquest és un partit essencialment il·lusionant. Els jugadors del CE Manresa s’han guanyat a pols el dret a viure aquesta experiència. Ara és el moment de confiar en l’equip. Aquests futbolistes són capaços de fer-ne una de molt grossa». Ferran Costa, el tècnic del primer equip blanc-i-vermell, expressa, amb aquestes paraules, algunes de les sensacions que li provoca tenir la possibilitat de viure un somni: dirigir el CE Manresa en la primera eliminatòria de les fases d’ascens a Primera Divisió RFEF.

Avui, a partir de les 12 hores, a l’estadi del Congost, els manresans reben el CDA Navalcarnero, el tercer classificat del grup 5è de la Segona Divisió RFEF, amb l’afany d’aconseguir un resultat positiu. No endebades, l’esperit de superació intrínsec a l’ésser humà fa que la consecució d’un anhel en generi un altre. Per tant, si dues setmanes enrere el somni era segellar la classificació per a les fases d’ascens, avui, els jugadors, tècnics, aficionats i directius del CE Manresa somiegen sotmetre el conjunt madrileny i accedir a la segona i definitiva ronda.

Sense Toni Peris ni Èrik Rafael

Ferran Costa afronta el partit d’anada de la primera eliminatòria amb cinc baixes. El lateral dret Salva, el central Joan Castanyer i el mig centre Uri Pérez es troben en el tram final de la recuperació de les seves respectives lesions de llarga durada. A més, malauradament, dimecres es va confirmar que tant el lateral esquerre Toni Peris com el mitja punta Èrik Rafael tenen un trencament del lligament encreuat anterior d’un dels genolls i que hauran de passar pel quiròfan. En contraposició, el CDA Navalcarnero només té una baixa, tot i que és la d’un jugador de pes dins la plantilla: la del davanter de 30 anys Ian González, exjugador de tres equips de la Primera Divisió de Mèxic (Atlético de San Luis, Club Nexaca i Deportivo Toluca). El futbolista originari de Parla es va lesionar de gravetat a meitats de març.

L’entrenador blanc-i-vermell, Ferran Costa, va detallar a Regió7 que «els futbolistes estan mentalment molt forts i amb ganes que arribi l’hora del partit. Durant la setmana, l’equip m’ha transmès molt bones sensacions en totes les sessions preparatòries». El tècnic nascut a Castelldefels va voler posar en valor i contextualitzar la increïble trajectòria del CE Manresa els últims exercicis en revelar una dada: «Som l’únic dels vint equips que juguen les fases d’ascens que ha militat en categories territorials en el decurs de la darrera dècada».

El CDA Navalcarnero és un dels millors equips de la Segona Divisió RFEF com a visitant. Ferran Costa va lloar la formació entrenada per Pablo Álvarez. «El conjunt madrileny ha fet uns números excel·lents fora de casa. De ben segur, el mateix dia que van perdre l’eliminatòria a partit únic contra l’AD Ceuta, la temporada passada, els seus futbolistes es van conjurar per tornar a jugar les fases d’ascens i, d’un temps ençà, es deuen preparar per afrontar aquest moment de la millor manera possible. Tot i aquestes circumstàncies, demà, quan comenci el partit, ambdues formacions partirem de zero, en igualtat de condicions».

L'opció de generar des de la possessió

Tal com és habitual, Ferran Costa ha analizat a fons el seu oponent. «El CDA Navalcarnero és un equip al qual li agrada assumir la iniciativa ofensiva des de la possessió. Els madrilenys acumulen molts jugadors al centre del camp, a la zona de creació, per generar accions de superioritat numèrica. Els seus migcampistes saben trenar el joc en espais curts i els seus mitges puntes són dinàmics i mòbils. Saben identificar el moment adient per canviar el ritme i desplegar-se en atac». Aquestes capacitats ofensives es completen «amb davanters que saber jugar a l’espai» i es complementen «amb una defensa molt sòlida». A més, Pablo Álvarez ha dotat el CDA Navalcarnero d’un extens repertori de jugades d’estratègia.

Les nombroses virtuts de l’oponent no atemorixen Ferran Costa. «El CE Manresa també té un equip excel·lent. La clau del partit estarà en el rendiment dels nostres futbolistes. A hores d’ara, ja hem demostrat que dominem diferents registres i que som capaços d’entendre els reptes que ens planteja cada partit i d’identificar com ser competitius segons el context». «Tinc molt clar quines són les febleses del CDANavalcarnero. Els futbolistes del CE Manresa les evidenciaran en el decurs de l’enfrontament i, així, els aficionats les podran conèixer», va sentenciar Ferran Costa.