Una festiva jornada al Camp Nou, culminada amb el lliurament del trofeu al capità Sergio Busquets, va prolongar la celebració pel títol de La Lliga Santander del Barcelona a la qual es va sumar la Reial Societat que va guanyar en el feu d'un campió que afronta la recta final de la competició sense urgències, centrat res més ja a millorar els seus números i arrodonir una campanya en molts aspectes impecable.

El quadre de Imanol Agutzil, que va complir amb tots els requisits d'un convidat al festí, inclòs el passadís abans del partit, va acabar amb el seu malefici a Barcelona. El quadre donostiarra havia perdut els seus vint-i-set últims partits al Camp Nou.

Va respondre així la Real a la tensió a la qual li sotmet el Vila-real que va guanyar en Montilivi i es va col·locar al dos de l'equip de Sant Sebastian al mà a mà per la quarta plaça, la vacant a l'abast que resta per determinar per a disputar la pròxima Lliga de Campions.

La pressió pels objectius i l'escàs marge d'error condiciona cada partit dels equips afectats, amb coses a mitjà fer. No va ser el cas del Vila-real que va fer un pas al capdavant en les seves aspiracions, va amarrar la classificació europea i insisteix a arribar a temps a la zona Champions. Va guanyar en Montilivi al Girona (1-2) i amenaça a la Reial Societat.

Per a l'equip de Michel el revés inesperat va ser un pas enrere. És Europa per al Girona un somni, una meta fora de qualsevol previsió a l'inici però ara a l'abast. La derrota va suposar un contratemps i va encoratjar la visió de l'Athletic que va tornar a instal·lar-se en les primeres places després de guanyar al Cèltic, ara una altra vegada en un embolic.

El planter vigués, aparentment al marge de les lluites per la salvació, està ficat de ple en el perill, sense la seva situació resolta. No suma el combinat gallec mentre la resta acumula mèrits cada jornada. La lluita per la supervivència és dramàtica. Va treure el coll l'Almeria amb el seu triomf davant el Mallorca i es va complicar el Getafe, que no va poder amb l'Elx que, descendit des de fa jornades, passeja el seu orgull de la millor forma davant qualsevol adversari.

EL PREMI DE LA CHAMPIONS

La vigència de la quarta plaça, sense amo encara, és el premi gros per als opositors a Europa. És la Real la que més a mà l'ha contemplat en les últimes jornades. Va aparcar els seus dubtes com a visitant de les dates recents i va guanyar al Camp Nou per a respondre a l'accelerada del Vila-real.

La Real, que fins ara només havia guanyat un dels seus set partits recents com a visitant, aspira a jugar una Lliga de Campions per primera vegada en deu anys. Amb els gols de Mikel Merino i Sorloth va aconseguir que el Barcelona perdés la seva primera trobada al Camp Nou com a local. Una bona notícia per a l'equip donostiarra que encara han d'afrontar xocs contra Atlètic Madrid i Sevilla.

A l'espera de qualsevol error del quadre de Imanol Agutzil està el Vila-real, distanciat en cinc punts, que va guanyar en Montilivi (1-2) i va segellar la seva participació en, almenys, la Lliga Europa.

El quadre de Quique Setién, malgrat les baixes per sanció de Pau Torres i Dani Parejo, es va reafirmar com el millor equip del torneig en les últimes setmanes en encadenar la cinquena jornada sense conèixer la derrota. Va ser amb un gol en el temps afegit de Gerard Moreno com va aconseguir el seu segon triomf seguit. Va prendre avantatge al principi gràcies a Yeremy Pi encara que David López va empatar per al Girona abans de la mitja hora.

Està el Vila-real a cinc punts de la Reial Societat mentre el Girona de Michel Sánchez, que va posar fi a una ratxa de quatre partits sense perdre, queda ara com ara fora d'Europa.

"La temporada és molt bona, però els jugadors volen més. I aquesta exigència és bona. L'equip el va fer perfecte en la segona part. Només va faltar encert, última passada, finalitzar", va explicar Míchel.

Queda fora dels primers llocs el Girona, superat en la classificació per l'Athletic que es va retrobar amb el triomf quatre jornades després i va ficar en un embolic al Cèltic (2-1).

Dos gols d'Iñaki Williams i Alex Berenguer, el primer per a obrir el marcador i el segon per a desequilibrar el xoc després de l'empat de Jorgen Strand Larsen per al Celta, van retornar quadre d'Ernesto Valverde a la zona europea de la taula, a una setena plaça que és el gran objectiu de l'equip basc.

Aquests dos punts, un cop de cap de l'internacional per Ghana i una preciosa jugada individual del navarrès, van reflectir la superioritat de l'Athletic sobre un Celta que es queda en el moll de la lluita per la salvació. Amb la permanència per fer mancant tres jornades.

"No sé quants punts seran necessaris ni miro el que fan altres equips, només el nostre. Depenem de nosaltres i ara tenim tres partits a la mà. Hem d'afrontar el pròxim com una final i intentar aconseguir el màxim", va concloure el tècnic del conjunt celeste Carlos Carvalhal

"Calia treure els tres punts com fora perquè veníem d'una mala ratxa i havíem de tallar-la en sec. Es notava en l'ambient la transcendència dels punts sabent a més que el Girona havia perdut. Cal aprofitar aquestes oportunitats, no et pot donar vertigen", va recalcar el tècnic de l'equip blanc-i-vermell.

EL DRAMA DE LA SALVACIÓ; LÁZARO VINICIUS MARCA DIFERÈNCIES

Un triplet del brasiler Lázaro Vinicius va proporcionar el contundent i necessari triomf de l'Almeria sobre el Mallorca (3-0) que allunya al quadre andalús de la part baixa. Aire per al combinat de Rubi, superior a un rival sense res en joc.

Lázaro Vinicius va ser l'artífex de la victòria més clara de l'Almeria en el que va de temporada i que li deixa a quatre punts del Valladolid, antepenúltim, que marca el descens.

"Això d'avui són tres puntazos tremends que ens han donat un arreón per a aconseguir l'objectiu per nosaltres mateixos o per si els rivals ens el faciliten", va recalcar el tècnic de l'Almeria.

Amb els mateixos punts del Valladolid està el Getafe, que gràcies a la diferència de gols marca la permanència. No està en descens el quadre madrileny a pesar que només va obtenir una igualada, en el Coliseum, enfront del ja descendit Elx.

Un empat amb sabor de derrota de l'equip de Pepe Bordalás que va prendre avantatge aviat amb el gol de Munir però que es va quedar sense arguments en quan Lucas Boyé va empatar per a l'Elx (1-1), en l'afegit de la primera part.

Va ser un pas enrere del club madrileny, incapaç davant un adversari que va exhibir professionalitat i serietat malgrat estar descendit des de jornades enrere.

"L'esforç potser ens ha passat una mica de factura però el jugador estava sencer, no hi ha cabuda per a la por. Por es té a la mort, però no a un partit de futbol. És la nostra professió i estem preparats per a aquesta mena de situacions, cal afrontar-les. Hi ha moments millors i pitjors. Estem en una situació delicada, com altres equips. Cal pensar ja en el següent partit", confia Bordalás.