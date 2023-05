L'Igualada ha dit adeu a la lliga de manera dràstica, en caure davant del Deportivo Liceo (1-7) en el segon partit del play-off de quarts de final. A diferència del que va passar a la Corunya, l'equip en què s'acomiadava Cesc Fernández i la resta d'equip tècnic no ha tingut cap opció i tanca una temporada força bona.

El Liceo ha fet una primera part gairebé perfecta, en la qual ha demostrat que no volia ensurts i que desitjava arribar a les semifinals per la via ràpida. Tot i un parell d'avisos de Marimon, Carballeira ha tret profit d'una gran combinació en una transició per anotar el primer gol. El duel s'ha estabilitzat, però l'ha trencat Pol Manrubia amb un xut des del seu camp que ha entrat a una porteria que estava moguda. Carol ha enviat un xut al pal però, tot seguit, Di Benedetto ha desviat una rematada d'Àlex Rodríguez i ha fet el tercer. I després, xut de Gerard Riba també al pal i Manrubia ha anotat el quart a passada novament de Rodríguez.

A la represa, Bernat Yeste, agafant el rebot a un xut seu, ha donat una certa esperança, però tot seguit Manrubia ha fet el cinquè, que ha precedit un tram final amb poc a explicar i amb dos gols en l'últim minut que gairebé han sobrat.