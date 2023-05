Tot i l'amenaça de pluja, la Vertical Montserrat, la cursa que uneix 2.180 graons entre estacions dels funiculars de la Sant Cova i de Sant Joan, no ha decebut. Rècord de participació en dues de les seves categories, la inclusiva i la "Som un equip" i victòries per a Enrique Santamaría (Atletisme Molins de Rei) i la local Rosa Maria Nieto (Monistrol Running), en una divisió open que puntuava pel Circuit Estatal de Curses Verticals (CCV).

Santamaría s'ha imposat amb un temps de 12 minuts i 18 segons i ha tret 19 segons de diferència respecte d'Ángel López Amor, del Club Atletismo Altea, que ha estat segon, i 41 a Guillem Vilalta, dels Mountain Runners del Berguedà, tercer. Entre els deu primers han entrat d'altres competidors de casa nostra com Pep Mirabet (Aeri de Montserrat, 4t), Ivan Límia (Festaval Esparreguera, 5è) o Pere Marsé (CE UECAnoia, 10è).

En la prova femenina, el triomf s'ha quedat a casa amb els 14 minuts i 51 segons de Rosa Maria Nieto, que ha estat novena en la general dels dos sexes. Segona ha estat Rosa Navarro (Inverse), amb 15.35 i tercera la independent Anna Bofarull, amb 17.11. Entre els primers llocs també ha destacat el sisè de Marina Cabré (Aeri de Montserrat).

El millor bomber, del Berguedà

La segona de les categories de la Vertical Montserrat és la de bombers, que aquest any tenia 57 participants, set de les quals eren dones. Tots ells han pujat amb tot l'equip d'intervenció, que pesa uns 23 quilos, la qual cosa afegeix una gran dificultat a l'esforç. El triomf ha estat novament per a Joan Freixa, dels Bombers de la Generalitat i del parc de Bombers de Guardiola de Berguedà ,amb un temps de 17.48. En la categoria femenina s'ha imposat Clara Nierga, del parc de Maçanet de la Selva, que ha batut la plusmarca de la prova i l'ha baixada de 28.35 a 25.57.

Els rècords de presència han estat en les altres dues categories. Per primer cop, n'hi ha hagut nou en la prova inclusiva. Les victòries han estat per a Javier Martínez (ONCE Catalunya, amb 19.35), en la divisió de modalitat visual i de Jaume Cañellas (independent, amb 17.48) en la física. En dones, Maria Petit (indepedent, amb 22.53) ha estat la millor en la visual.

Finalment, la cursa més solidària ha estat la "Som un equip", que ha augmentat el nombre d'inscrits en un 50%. En grups de dos, representaven empreses i col·lectius i han superat un repte solidari de 500 euros. Han guanyat l'Ametller Origen, pel que fa a la prova de bombers, la Cooperativa el Puig, en la cursa mixta, l'Aeri de Montserrat-Parc de Montserrat, en la masculina i Transport x Cable en la femenina.

La cursa, que s'ha pogut seguir en directe per La Xarxa, on encara es poden repassar les retransmissions, ha tingut com a ambaixadora la periodista Cristina Riba. Per a qui encara hi vulgui col·laborar, s'ha establert un "dorsal zero" al lloc web verticalmontserrat.org.