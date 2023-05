Artés i Sallent van empatar en un partit agredolç (1-1) que deixa els dos equips en una situació similar: els dos es mantenen en descens (Sallent quinzè amb 34 punts, Artés setzè amb 33) i, tot i que cap dels dos perd les opcions de salvació, l'empat no beneficia a cap dels dos conjunts.

L'Artés va començar molt endollat, conscient del que es jugava i animat pel nombrós públic local, i, només començar el partit, al minut 4, Albert Roca va avançar als locals davant d'un Sallent que no havia començat tant bé. La resta del primer temps va ser molt igualada i ambdós equips van lluitar, però cap dels dos van aconseguir marcar.

Al segon temps, el Sallent va moure la banqueta i va començar a tenir el domini de la pilota, i va millorar les prestacions davant d'un Artés que es defensava bé i no permetia el gol sallentí. No va ser fins al minut 78 que Gogishvili va fer el gol de l'empat. Els últims deu minuts van ser frenètics i ambdós equips van buscar la victòria, però el resultat final va ser d'un empat que deixa insatisfet a uns i altres i deixa la lluita per la permanència molt oberta.