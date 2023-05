Des de fa dues temporades i escaig, assistir als partits del Centre d’Esports Manresa equival a gaudir d’un espectacle futbolístic de quirats. En aquest període, la presència d’aficionats a les grades de l’estadi del Congost s’ha incrementat de forma exponencial. No endebades, en l’actualitat, la mitjana d’assistència ja ultrapassa els 650 espectadors per partit. Aquest exercici, a més, la immillorable trajectòria dels blanc-i-vermells i la visita a la capital del Bages de clubs de renom han propiciat que, en quatre ocasions, la presència massiva d’aficionats hagi tenyit de vermell les grades de l’estadi. Ahir, per segona vegada aquest curs esportiu, es van reunir més de dos mil espectadors per donar suport al conjunt entrenat per Ferran Costa, concretament, 2.011 aficionats. Només el partit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei va atreure més públic: 2.198 espectadors. La visita de l’històric Hèrcules CF va propiciar la presència de 937 persones a les grades i el decisiu duel per segellar la classificació per a les fases d’ascens a la Primera Divisió RFEF va aplegar 1.648 aficionats.

En aquest context, ja no provoca tanta estranyesa constatar que tres quarts d’hora abans de l’inici d’un partit del primer equip del CE Manresa ja es respira ambient de futbol a l’entorn de l’estadi del Congost com a conseqüència de la presència de nombrosos socis i aficionats. D’altra banda, per als membres de la plantilla blanc-i-vermella, acostar-se a les grades per saludar el públic després dels partits ja s’ha convertit en una habitud. Ahir, però, el parell de fileres d’espectadors de totes les edats que volien xocar la mà amb els futbolistes del CE Manresa, o demanar-los una autògraf o una signatura en una samarreta, es van transmutar en quatre o cinc, un fet que els jugadors van rebre a mig camí de la satisfacció i de l’aclaparament. L’expedició del CDA Navalcarnero va viatjar dissabte a Catalunya des d’aquesta població del sud-oest de la Comunitat Autònoma de Madrid de 31.379 habitants. Van iniciar el trajecte a les 11.30 hores i, després de dinar a Épila (Saragossa), van arribar a l’Hotel Exe Campus de Cerdanyola del Vallès a les 20 hores. La junta directiva del club madrileny va estudiar la possibilitat d’allotjar-se al Ramon Park Hotel de Santpedor, però va descartar aquesta possibilitat per raons econòmiques. La quotidianitat dels futbolistes de la Segona Divisió RFEF no és la mateixa que la dels equips de les màximes categories. Després del partit, els jugadors del CDANavalcarnero van degustar una amanida conservada en carmanyoles a l’aparcament de la zona esportiva del Congost i van iniciar el viatge de tornada amb l’esperança d’arribar a Navalcarnero a l'entorn de les 23 hores. Una quarantena de socis, aficionats i familiars dels futbolistes del CDA Navalcarnero es van desplaçar fins a la capital del Bages per donar suport al conjunto del barquito. La majoria van fer-ho en cotxes particulars i, alguns, en avió. La seva afabilitat va complaure a tothom qui s’hi va interrelacionar. El referent futbolístic d’una població com Navalcarnero no té una excessiva repercussió mediàtica. A la ciutat no hi ha cap diari, ni lloc web especialitzat en informació local, ni cap emissora de ràdio ni, per suposat, una televisió local. Els dos únics periodistes madrilenys que van assistir a l’enfrontament van ser el community manager del CDA Navalcarnero, Marcos Pelluz, i un dels cofundadors del compte de Twitter GradaSiete, Manuel Navarro, mitjà que va néixer per informar de l’actualitat dels clubs madrilenys de Primera i Segona Divisió RFEF, a més de les categories d’àmbit autonòmic. «Vam crear GradaSiete cinc persones arran de l’esclat de la crisi sanitària. No en va, gestionar un mitjà de comunicació era l’única forma de poder assistir als partits, aleshores. A hores d’ara, tenim una quarantena de col·laboradors i 10.000 seguidors», va detallar Navarro a Regió7. Una última dada. El quartet d’àrbitres murcià va ser molt específic sobre les seves necessitats per hidratar-se: necessitaven vuit ampolles de la beguda isotònica Powerade. Com diria Jordi Porcel: «Tots dempeus!».