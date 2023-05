L'Igualada no ha pogut endur-se els tres punts de la Nova Creu Alta i ha caigut contra un equip que té molt a prop l'objectiu de classificar-se per a la Superlliga Catalana. El conjunt anoienc, que havia controlat bé els primers 45 minuts, ha rebut el cop dur d'encaixar un gol just abans del descans i un a l'inici del segon període i no ha trobat la manera de tornar a empatar l'enfrontament.

Això que el duel ha començat bé, amb una bona arribada d'Arnau Cuadras, que ha batut Segura i ha donat avantatge al conjunt d'Agustín Isabel. El Sabadell B necessitava els tres punts per no arribar massa exigit en la darrera jornada en la lluita per entrar a la Superlliga. Ho ha intentat primer amb un xut de Vladys, que ha anat al pal i, quan ja semblava que s'arribaria al descans amb el 0-1, Piti ha marcat amb un xut de fora de l'àrea. El fill de qui fos entrenador del CE Manresa ha tornat a ser decisiu a l'inici de la segona part, quan novament des de mitjana distància ha superat Agus. Tot i tenir molts minuts a davant, l'Igualada no ha trobat la manera d'endur-se cap punt. SABADELL B: Segura, Bustamante (Morral min 80), Vidal, Bonet, Ferrer, Bordas (Roma min 58), Moreno (García min 75), Laborde, Piti Belmonte, Vladys (Ustrell min 63) i Ajani (Riera min 46) CF IGUALADA: Agus (Martos min 46), Arnau Cuadras (Etido min 56), Oliver, Solernou, Vinasco (García min 58), Calvo (Bejarano min 69), Sarmiento, Samaniego, Olmo, Bilal (Sardor min 75) i Altimira ÀRBITRE: Blanch. Va amonestar els locals Vladys i Moreno i el visitant Etido GOLS: 0-1 Arnau Cuadras min 6, 1-1 Piti Belmonte min 44, 2-1 Piti Belmonte min 56