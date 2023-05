El Nou Bàsquet Olesa va tancar la temporada regular amb una derrota a domicili a la pista del Vedruna Gràcia per 83-79. Els del Baix Llobregat nord, a més, perden la segona posició del grup en favor de l'SD Espanyol, un canvi, però, que encara els dona dret a disputar la Final a 8 pel títol. Un matx a partit únic que els enfrontarà, d'aquí a dues setmanes al CB Ripollet, el conjunt amb millor balanç de victòries i derrotes d'aquest any a Copa Catalunya.

Els olesans s'enfrontaven a un conjunt que no s'hi jugava res, però els locals no van demostrar cap símptoma de relaxament, i des de l'inici van exigir el màxim nivell als del Baix Llobregat nord. La igualtat es va mantenir durant els primers vint minuts de partit, quan els ànims i cames dels visitants encara aguantaven, tot i que eren els barcelonins qui, per norma general, portaven el ritme de l'enfrontament.

A la represa, però, els esforços locals no van cessar, i les energies olesanes anaven de capa caiguda. El primer cop directe el van encaixar en els primers minuts de tercer període, però els visitants encara no estaven KO. Una bona ratxa de joc va tornar les taules a l'electrònic, i malgrat les envestides locals, la igualtat es va mantenir fins ben entrat el darrer quart. Moment en el qual els barcelonins van encadenar grans atacs, i les energies i cames olesanes van dir prou. Un parcial de 10-0 impulsat pels locals Víctor Sabartes i Marc Palau van acabar amb les opcions de victòria visitants, que va mantenir vives, en aquest darrer període, Marc Fontanals.

D'aquesta manera, el Nou Bàsquet Olesa segella una temporada regular gairebé excel·lent, tenint en compte que es tracta d'un equip que va assolir l'ascens a Copa el curs passat. Com a premi, participarà en la Final a 8, que disputarà a Ripollet d'aquí a dues setmanes, i que en cas de victòria, els obriria les portes a la Final a 4 pel títol.