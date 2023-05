El CF Martorell lluitarà fins a l'última jornada per ser sisè i, per tant, aspirar a formar part de la propera Superlliga Catalana en cas que pugin dos equips en aquesta posició. L'equip blanc-i-vermell hauria de guanyar en l'última jornada al camp del ja campió, el Reddis, que ha obtingut matemàticament l'ascens a Tercera RFEF, i esperar una victòria de l'actual sisè classificat, el Viladecans, sobre el Santboià, amb qui té el gol average a favor. Aleshores, seria sisè i caldria esperar els resultats dels altres grups i també els descensos compensats.

De moment, el conjunt martorellenc ha ofert a la seva afició una convincent victòria (4-1) al Torrent dels Llops contra un Molins que és penúltim i que encara haurà de lluitar fins a l'últim partit per no caure al fanalet vermell.

L'equip de Javi Gómez ha mostrat la seva millor faceta ofensiva i en 50 minuts ja tenia enllestida la victòria. La presència d'Albert Garrido i de Martí Ramos per connectar amb Alejandro ha donat presència ofensiva als locals i ha estat precisament aquest jugador qui ha obert el marcador en recollir un refús a xut de Facundo. Ell mateix ha provocat un penal que, transformat per Garrido, ha suposat el segon només deu minuts més tard. I encara abans de la mitja part, Ramos ha fet el tercer, just abans que els visitants es quedessin amb deu homes per expulsió de Pau Méndez.

Just sortir de la represa, amb dos canvis per als locals, Carles Güell ha anotat el quart abans de ser rellevat. En el tram final, el joc s'ha tranquil·litzat i Aleix Plans ha anotat el gol de l'honor del conjunt visitant.