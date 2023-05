Dos mil aficionats empenyen el CE Manresa cap a la victòria contra el Navalcarnero (1-0)

El Centre d'Esports Manresa ha sotmès al CDA Navalcarnero, el tercer equip amb millors registres com a visitant dels noranta que militen a la Segona Divisió RFEF, en el partit d'anada de la primera eliminatòria de les fases d'ascens a Primera RFEF (1 a 0). Per tant, dissabte vinent, unes taules a l'estadi Mariano González de la població del sub-oest de Madrid, classificaria els jugadors de Ferran Costa per a la segona i definitiva ronda.

Els manresans han afontat el partit amb determinació i han palesat que tenen un nivell futbolístic equiparable al del conjunt entrenat per Pablo Álvarez. Quelcom més de dos mil espectadors els donaven suport des de les grades de l'estadi del Congost. Ambdues formacions han evidenciat, des dels primers minuts de l'enfrontament, la seva aposta per generar accions de perill a través d'un elaborat futbol combinatiu i les fases en què la possessió de la pilota corresponia a un i altre equip s'han succeït durant tot el primer període. Joel Priego ha armat una rematada rasa i creuada que ha sortit ben a prop de la base del pal esquerre de la porteria visitant (min 6) i l'incisiu Hugo Esteban ha replicat amb un xut col.locat des de la frontal de l'àrea de penal manresana que ha fregat el travesser de la defensada per Òscar Pulido (min 22). Nou minuts després, aquest mateix jugador ha intentat sorprendre el porter manresà amb una col.locada rematada llunyana que s'ha perdut arran de la creueta superior dreta. L'última gran ocasió d'aquest primera meitar ha estat per al CE Manresa. Moha ha rematat de cap, al segon pal, fregant el travesser, un servei de cantonada executat per Pau Darbra (minutv45+1). El CDA Navalcarnero ha desequibrat al seu favor el percentatge de possessió de la pilota durant els primers minuts de la represa, però sense profunditat. Malgrat aquesta circumstància, els madrilenys han tingut la primera ocasió de gol. El lateral esquerre Jesús Ocaña ha rematat de cap al pal el servei del quart córner del duel favorable al CDA Navalcarnero (min 55). Un minut i quatanta segons després, el central Fratelli ha hagut de cometre una perillosa falta a la frontal de l'àrea de penal per aturar la conducció de Noah. El mallorquí Jaume Pascual ha assumit la respinsabilitat d'executar-la i ha col.locat la pilota a la mateixa creueta superior dreta de la porteria defensada per Sergio Valero (min 58). Un gol de traca i mocador! El porter madrileny s'ha lluït en desviar l'enverinat xut ras de Joel Priego, armat des de l'interior de l'àrea de penal, quan semblava inevitable el segon gol dels amfitrions (min 71). Deu minuts després, l'àrbitre ha exclòs el central manresà Putxi per doble amonestació. El CE Manresa s'ha defensat amb ordre en el tram final de l'enfrontament i només ha concedit dues ocssions a l'oponent. La perillosa falta executada perHugo Esteban s'ha perdut per sobre el travesser (min 82) i Òscar Pulido ha blocat l'enverinada rematada rasa de David Sánchez (min 93).