La Pirinaica ha estat a una passa de vèncer al camp del campió del grup, un Mollerussa que ja havia celebrat l'ascens dies enrere. De fet, la situació no podia ser més bona, guanyant per 0-1 i amb el rival amb deu homes. Però en temps afegit, un xut del local Jordi Pedrós des de molt lluny, ha entrat com un obús a la porteria de Del Río i ha impedit que els manresans celebressin l'obtenció de dos punts que ja acaronaven i de molt prestigi.

Fins aleshores, la Pirinaica ha fet un partit seriós, contenint l'atac d'un rival que s'ha caracteritzat per la seva efectivitat durant tota la temporada i aprofitant la baixada de la seva pressió per avançar-se en el marcador. Ha estat poc abans del descans, quan una centrada de Jesús Peñarrubia ha estat aprofitada per Ferran Rabassa per rematar de cap i superar el porter local. La Pirinaica ha mantingut molt bé el tipus a la segona meitat i tot semblava més clar quan Joel ha rebut la vermella directa. Però, tot i mirar de refredar el partit, els bagencs no han pogut impedir que Pedrós recollís una pilota solta i marqués. Ja ni s'ha servit de centre. CFJ MOLLERUSSA: Bosch, Joel, Tàpies (Pedrós min 60), Delgado, Ars, Taiwo (Garrofé min 64), Aleu, Bernat (Sidibé min 64), Martí (Felis min 57), Okyere i Fran (Porta min 57) FC PIRINAICA: Del Río, Nocete, Prat (Rodríguez min 57), Carmona (Díaz min 74), Vilalta (Zajara min 46), Vinasco, Rabassa (Bellido min 57), Peñarrubia, Ávila, Guerrero (Uroz min 57) i Biaggini. ÀRBITRE: Enric Montero. Va amonestar els locals Okyere i Delgado i el visitant Zajara. Va expulsar amb vermella directa el local Joel (min 77) GOLS: 0-1 Rabassa min 38, 1-1 Pedrós min 95