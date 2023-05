La Salle Manresa S.Gol va tancar la temporada regular amb derrota per 67-56 a la pista de l'IPSI. Les nombroses baixes del conjunt manresà no els van permetre optar a endur-se un duel a domicili davant d'un dels equips més en forma de la competició. El matx va servir als dels Bages com a preparatòria per l'eliminatòria de promoció de descens que iniciaran d'aquí dos caps de setmana a Vic.

Els de la capital del Bages van mostrar un gran nivell de seriositat i compromís, i tot i les baixes de Marc Noguera, Oriol Font i Nil Deix van donar la cara durant els quaranta minuts de matx. Un duel, que malgrat el resultat final, els va permetre recuperar sensacions després d'encadenar una important ratxa de derrotes consecutives. Un final de període molt encertat dels locals els va permetre trencar la tendència i aconseguir un avantatge de quinze punts. Tot i això, els manresans van continuar lluitant, i van escurçar en diverses ocasions aquest dèficit, de la mateixa manera que ho haurien de fer en cas que, al partit d'anada que jugaran a Vic, ho haurien de fer per a arribar al partit de tornada, a Manresa amb opcions. Els bagencs es veuran obligats a disputar una eliminatòria a doble partit davant del CB Vic B per a mantenir la plaça a Copa Catalunya. El primer assalt serà a Vic d'aquí dues setmanes, i el definitori al pavelló de La Salle la setmana següent. CB IPSI: Salat 9, de Jover 4, Niubo 2, Marc Pérez 9, Masdeu 7 –cinc inicial– Prat, Jan Teruel 4, Basora 2, Pol Teruel, Guillem Pérez 16, de la Sen 5, Ibañez 9. LA SALLE MANRESA S.GOL: Virós, Martí Cuñé 5, Farell 11, Gerard Talarn 11, Carceller 3 –cinc inicial– Palà 17, de la Rosa 5, Ton Cuñé 2, Martí Talarn 2. ÀRBITRES: Eric Castillo i Yadara Ricon. PARCIALS: 13-14, 31-23 (descans), 53-42, 67-56