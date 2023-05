El San Mauro està dignificant el seu final de temporada, en què ja no té objectius classificatoris clars, i ha plantat molta cara a la Guineueta, un conjunt que sí que s'hi juga molt, en concret la seva classificació per a la futura Superlliga Catalana. Els barcelonins han hagut de lluitar fins a última hora per desfer-se d'un conjunt anoienc que no ha cedit fins al minut 86, quan un xut llunyà l'ha sorprès.

Fins aleshores, el duel ha tingut domini total, exemplificat amb una rematada de Balde al travesser en la primera part. El San Mauro anava sortint exitós dels seus intents de fer baixar el ritme del partit i que no hi hagués tantes ocasions a davant de la seva porteria, mentre el conjunt local anava fent canvis per girar el sentit d'un partit que se li escapava. Semblava que la meta era a prop, però al minut 86, un gran xut en una falta lateral de Joshua Ortiz ha entrat a la porteria de Romans Carrillo i ha significat els tres punts per al conjunt de casa. El San Mauro, còmodament instal·lat a mitja classificació, rep el proper cap de setmana el campió, el Mollerussa, en una bona manera de poder acomiadar la temporada davant de l'afició. EE GUINEUETA: Pérez, Ayllón (Joshua min 46), Carmona, Sánchez (Pompido min 72), Balde (Ibrahman min 46), Tunkara, Hervías, Danjo (Iglesias min 83), Ortega, Comas i Torres UD SAN MAURO: Romans, Gallardo, González, Navarro, Compte (Nántez min 72), Zamora, Adarve, Yáñez (Palet min 55), Benito, Rivero (Grado min 81) i Pujó ÀRBITRE: Massana. Va amonestar els locals Pérez, Joshua i Pompido i els visitants Gallardo, Rivero, Zamora i González GOL: 1-0 Joshua min 86