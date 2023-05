L'exjugador del Bàsquet Manresa Sergi Llull ha culminat el camí que va iniciar amb la trifulca amb la qual va capgirar la sèrie de quarts contra el Partizan fent campió d'Europa el Reial Madrid. Un bàsquet seu, a 3,5 segons per al final del partit, per damunt de l'oposició del gegant Moustapha Fall, ha donat la victòria al seu equip (78-79) en un duel en què el rival, l'Olympiacos, arribava amb un 78-72 d'avantatge a poc més d'un minut.

Com ha passat en tot el tram final de la competició, però, el Madrid no s'ha rendit. Un triple de Sergio Rodríguez li ha donat esperança. Després, Fall ha errat i Llull ha anotat, En l'última acció, Sloukas ha errat el tir determinant. Tavares ha estat triat l'MVP del torneig i, en el partit per la tercera posició, el Barça ha tornat a demostrar el seu estat de depressió caient contra el Mònaco per 78-66.