Toni Bou no ha pogut completar el doblet en el retorn del Mundial de trial a Motegi i s'ha hagut de conformar amb la segona posició en la segona jornada del Gran Premi de Japó. El temps ha estat el que li ha pres la victòria a favor d'un Jaime Busto que l'ha igualat al capdavant de la classificació del Mundial, amb 111 punts.

A diferència del dia anterior, el terreny estava completament eixut la temperatura ha pujat, motiu pel qual les errades no han estat tan freqüents. De tota manera, Bou tampoc no ha pogut guanyar la primera volta, com havia succeït el dia anterior, i Busto l'ha superat per només tres punts (22-25).

En la segona, tots dos han millorat els respectius resultats i han reduït les errades. Ha estat el temps, finalment, el que ha donat el triomf al pilot basc, malgrat que Bou ha guanyat el parcial per 8-11. El tercer lloc del trial ha estat per a Adam Raga, que ha superat el company d'equip del pierenc, Gabriel Marcelli, per només dos punts. Tots dos estan igualats en la tercera posició del campionat.

Després de la cursa, Bou ha declarat que "hem tingut molts problemes en la primera volta. Ens han caigut dos cincs per parar i he arribat a pensar que hauria de lluitar per ser segon. El Jaime estava a un gran nivell i, quan es falla tant, no es pot guanyar. La propera prova serà el 10 i l'11 de juny a San Marino.