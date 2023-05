El Terra Endins CB Vilatorrada va posar punt final a la temporada amb una derrota per 55-67 davant d'un CN Sabadell més pràctic. Els bagencs van gaudir d'un gran encert des de més enllà dels 6,75, però els del Vallès van ser molt més efectius des de prop del cèrcol.

El partit va començar amb una igualtat destacable a l'electrònic i en el nivell d'encert. Un triple per cada conjunt i un resultat curt que donava esperances als locals, amb baixes. Al segon període, però, el domini visitant sota la cistella es va fer més palpable, i els santjoanencs es mantenien dins del partit a cop de triple. Però a la represa, l'efectivitat local va disminuir, i el control en el joc dels sabadellencs es va anar fent visible, de manera constant, a l'electrònic. Una diferència que els locals van provar d’escurçar, però que els del Vallès van saber gestionar per a no haver de patir

D'aquesta manera, els santjoanencs acomiaden una temporada plena d'alts i baixos en la qual han aconseguit mantenir-se, un any més, a l'actual màxima categoria del bàsquet català.