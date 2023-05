No estamos tan mal», cridava Xavi a Laporta dissabte a la celebració del títol de Lliga, recordant la frase que va fer famosa el seu president fa alguns anys, quan tot era més fàcil al club, més lluminós. Una expressió que torna a tenir sentit ara, en una etapa de crisi econòmica, per la pèssima gestió de diversos mandataris, i de reputació, pel cas Negreira. Aquesta Lliga feia molta falta per recuperar l’autoestima d’una afició tocada, ferida, lacerada per la venda de part del patrimoni del club, pel trasllat a Montjuïc, per no poder inscriure jugadors… Xavi ha resistit malgrat els mals resultats a Europa amb quatre eliminacions consecutives de seguida i, finalment, ha conquerit la Lliga. Com ho ha celebrat! Normal, el reforça davant la premsa, els jugadors, l’afició i el mateix Laporta. Xavi és ara un entrenador més solvent, millor que quan va agafar les regnes de l’equip. N’ha après ràpidament. El fet que tant ha reivindicat en el passat no és l’únic camí. Guanyar és el que porta a l’èxit, i això s’aconsegueix de moltes maneres, totes perfectament lícites. Guanyar per un a zero, com tantes vegades ha fet aquest any el seu Barça, ho resumeix perfectament.

Aquest títol ajuda a afrontar el futur, a tornar a edificar un gran equip que doni la cara a Europa. Apostant per jugadors joves (Araujo, Pedri, Gavi, Balde…) que, això sí, perden el seu autèntic referent, Busquets, un dels millors futbolistes de la història del Barça. Tan discret com efectiu. La pregunta és si Messi, el millor jugador de la seva història, formarà part d’aquest Barça la temporada que ve. No serà fàcil, ni de bon tros, però compta amb la voluntat del jugador i el desig de Xavi, que és qui ha fet possible l’acostament de Leo amb Laporta, tan difícil d’imaginar fa uns mesos, amb la ferida de la sortida encara oberta i sagnant. Al club, compte, hi ha preocupació perquè no es venen els abonaments de Montjuïc, els socis no estan gaire per la tasca de pujar a l’Estadi Olímpic malgrat el títol. Messi seria el millor reclam per aconseguir-ho, l’excusa perfecta per fer un esforç extra. Tant de bo passi. Pel bé del Barça. I el de la Lliga.