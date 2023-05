Quan Carlos Ballesteros va assumir la responsabilitat de dirigir el primer equip de la UE la Balconada, l’estiu passat, els jugadors, socis i aficionats de la històrica entitat manresana van interioritzar que aquest havia de ser el curs esportiu de la tornada a la Tercera Catalana, la categoria en la qual més temporades ha militat el conjunt representatiu del populós barri de la capital del Bages.

No endebades, la primera etapa com a entrenador de l’exjugador del primer durant divuit exercicis havia estat reeixida. Carlos Ballesteros i Alan Rodríguez, amb qui configura un tàndem tècnic inseparable, van assumir per primera vegada les regnes de la UE ,la Balconada la temporada 2016-17 i el curs esportiu següent van signar el darrer ascens dels manresans a la seva categoria. Carlos Ballesteros no va poder continuar a la banqueta la temporada 2018-19 per raons professionals, però va donar suport a Lluís Cebolla com a segon entrenador i el conjunt manresà va aconseguir una meritòria permanència. Malauradament, l’estiu següent, la junta directiva es va veure obligada a prendre la dolorosa decisió de retirar l’equip.

Segons detalla Carlos Ballesteros, el compromís de la plantilla «ha estat fonamental per segellar l’ascens a Tercera Catalana. Fins i tot en ple hivern, mai he hagut de fer un entrenament amb menys de 16 futbolistes. Els jugadors tenien qualitat i només vam fer quatre fitxatges per dotar la plantilla d’amplitud i d’equilibri». Els manresans van signar sis victòries consecutives en el tram inicial de la lliga abans d’encaixar una inesperada derrota a Santpedor. «Vam afrontar el partit sense la intensitat necessària i vam perdre de forma merescuda, però vam aprendre d’aquesta experiència», relata Carlos Ballesteros. «Des d’aleshores i fins la consecució matemàtica de l’ascens, sempre hem jugat amb la tensió competitiva idònia. La derrota contra el FC Sant Vicenç, la segona i última, va ser conseqüència de la manca d’efectivitat», conclou el tècnic de la UE la Balconada.

El conjunt manresà es va proclamar campió dues jornades abans del final de la lliga en imposar-se al terreny de joc de l’EF Guardiolenca (3 a 4). Albert García, president de l’entitat, rememora que «es va produir un desplaçament massiu d’aficionats a Sant Salvador de Guardiola. Tres de cada quatre espectadors eren de Manresa. Aquest exercici, el barri ha tornat a vibrar amb l’equip. Els temps han canviat i ja no tenim el centenar de socis que teníem fa tres dècades. Ara n’hi ha una quarantena, però gràcies a la instal·lació de la gespa artificial al camp i a l’ascens del primer equip, ja hem hagut de tancar les inscripcions per formar part dels nostres equips formatius en algunes categories d’edat».

L’altre gran repte de Carlos Ballesteros era aconseguir que els jugadors de la UE la Balconada tornessin a ser una pinya. La commemoració de l’ascens certifica que aquest és un repte superat. «Ens vam aplegar una trentena de persones per celebrar la consecució al camp de vol Pla de Bages i compartir un asado argentí i ja tenim programada una sortida a Malgrat de Mar per compartir, junts, tot un cap de setmana». La UE la Balconada torna a Tercera Catalana per consolidar-s’hi.

La plantilla que va possibilitar la tornada de la UE la Balconada a Tercera Catalana la configuren els porters Iván i Carlos Daniel Fernández; els defenses Hamza Ben Omar, Zakaria Ibrahim, Cristian Martín, Marc Martínez, Àngel Riera, José Sabariego i Francisco Torres;els migcampistes Alejandro Argudo, José Borrego, Cristian Santos, Aitor Mercadal, Cristian Salazar i Joan Manel Torres, i els davanters David Argudo, Antonio Jesús Castillo, Karim El Khammal, Jesús Muñoz, Reda Nemmali, Josep Roig i Pol Sánchez. A més de Carlos Ballesteros, el cos tècnic l’integren Alan Rodríguez (segon entrenador), Víctor Lafuente (preparador de porters) i Óscar Álvarez (entrenador adjunt).