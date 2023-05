Vint-i-set victòries aconseguides en trenta partits jugats i una única derrota encaixada en tota la lliga, al feu del segon classificat, l’AE Piera (2 a 1). El FC Fàtima, l’equip representatiu del popular barri de la capital de l’Anoia, es va imposar, diumenge, al FC Masquefa (3 a 0) i es va proclamar campió del grup 7è de la Quarta Catalana i, en conseqüència, va certificar l’anhelat ascens a Tercera.

Sens dubte, pujar de categoria ha estat el colofó apropiat per a l’exercici en el qual s’ha completat la instal·lació de la gespa artificial al Municipal de Can Masarnau (la catifa sintètica es va inaugurar el passat dissabte, 01 d’abril) i ratifica la idoneïtat del projecte esportiu endegat el desembre del 2021 de la mà del tècnic Francisco Macanás, exjugador del RCD Espanyol de Xavier Azkargorta a Primera Divisió durant el primer quinquenni dels anys vuitanta.

Malgrat haver completat una primera volta de la competició impol·luta (quinze victòries en quinze partits jugats) i d’haver sumat tots els punts possibles durant les primeres 22 jornades de la lliga, les taules cedides pel conjunt igualadí al camp del tercer classificat, el CF La Llacuna (1 a 1), el segon diumenge de maig, van obligar el FC Fàtima a vèncer en la darrera jornada per aconseguir el títol. No endebades, la trajectòria del seu principal oponent, l’Agrupació Esportiva Piera, ha estat magnífica i els verd-i-blancs només han sumat un punt menys que els igualadins (83 per 82).

Francisco Macanás, de 60 anys, relata que «amb la família, ens vam establir a Igualada ara fa dotze anys. Va ser una decisió molt encertada. Vaig exercir com a director esportiu del CE l’Hospitalet fins el juny del 2017. Després, vaig posar un parèntesi a la meva trajectòria futbolística. L’hivern del 2021, la junta directiva del FC Fàtima em va requerir per revitalitzar el club. Vaig començar a entrenar el primer equip el desembre. Els següents mesos van ser un període d’immersió, d’aprenentatge, tot i que vam passar de la penúltima posició al segon lloc final». «L’estiu passat, vam convèncer nombrosos exjugadors del CF Igualada de la idoneïtat d’incorporar-se al nostre projecte esportiu. Hem treballat amb el rigor, l’exigència i la mentalitat d’un equip de superior categoria i el fruit ha estat l’ascens de categoria». Arran d’aquesta consecució, el tècnic originari de l’Hospitalet vol agrair «l’esforç de l’ajuntament d’Igualada per dotar de gespa artificial el Municipal de Can Masarnau. Voldríem donar les gràcies, especialment, a l'alcalde, Marc Castells, i a Patrícia Illa, segona tinent d'alcalde i regidora d'Ensenyament i Esports».

La plantilla que va certificar, diumenge, l’anhelat ascens de categoria la integren els porters Juan Antonio Rodríguez Boston i Oliver Sánchez; els defenses Iñaki Baz, Antonio Hervilla, Rachid Jouhari, Bachana Lominadze, David Ruiz, Iván Salgado i Iván Soriano; els migcampistes Daniel Agúndez, Miguel Ángel Luque, Albert Palacios, Joshua Romero, Albert Vivancos i Álex Vivar, i els davanters Fran Arévalo, Antonio Buñales, Jonathan Fernández, Remo Bruno Forzinetti, Youssef Maarouf, Pol Luque, Carlos Salgado, Pablo Serrano i Carlos Simón. El tècnic dels igualadins, Francisco Macanás, va rebre el suport de Carlos Solís (segon entrenador), Laura Alcaraz (fisioterapeuta), Óscar de la Fuente (delagat), Joan Solís (fotògraf) i Andreu Palacios (auxiliar).

