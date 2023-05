El coordinador esportiu dels equips base de l’Igualada HC les darreres nou temporades (període 2014-2023), el tècnic igualadí Marc Muntané, de 34 anys, serà el nou entrenador de la nau capitana de l’entitat arlequinada el proper exercici.

Marc Muntané es va formar com a jugador al planter de l’Igualada HC i va guanyar amb la generació que liderava Ton Baliu l’últim campionat d’Espanya assolit pels equips formatius del club (temporada 2003-04) abans de la seva tornada a l’entitat com a coordinador, el curs esportiu 2014-15. Quan era júnior, va debutar amb el primer equip del club arlequinat a l’OK Lliga i, després, va militar al Lleida Llista Blava i a l’US Coutras (França), entre d’altres. En la seva darrera etapa com a jugador, la seva aportació va ser cabdal per tal que el HC Piera (Nacional Catalana) conquerís la Copa Generalitat.

La tasca desenvolupada per Marc Muntané com a coordinador esportiu dels equips formatius de l’entitat arlequinada han convertit el planter de l’Igualada HC en un dels millors de l’Estat. No endebades, la temporada 2020-21, el júnior A dirigit pel tècnic igualadí es va proclamar campió de Catalunya i d’Espanya. D’altra banda, de la mà de Marc Muntané, el tercer equip arlequinat va segellar l’ascens de Segona a Primera Catalana (curs esportiu 2018-19). Dues temporades després, el tècnic igualadí va conduir el sènior B de l’Igualada HC a Nacional Catalana i, aquest exercici, ha conquerit amb aquest conjunt la Copa Generalitat.