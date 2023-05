La formació sènior femenina del CF Igualada va cedir la segona derrota a la Fase per a l’Ascens a la Primera Divisió Nacional contra el tercer classificat, la UE Porqueres (0 a 1). El conjunt del Pla de l’Estany va adquirir un inesperat avantatge a l’electrònic quan encara no s’havia consumit el primer minut de joc. Aquesta circumstància va destarotar les blaves, els va generar ansietat i va impedir-los oferir la seva millor versió durant la resta de l’enfrontament. Malgrat la derrota, el CF Igualada manté el lideratge d’aquesta decisiva segona fase amb 65 punts i una mitjana de 2,3 punts sumats per partit jugat. La SE AEM Lleida n’acumula 62 (2,2 punts sumats per partit jugat) i el conjunt gironí 63 (2,1 punts sumats per partit jugat). Els altres resultats d'aquesta 12a jornada de la segona fase de la lliga van ser els següents: FC Cerdanyola, 1 PBB la Roca, 1; Girona FC, 1 SE AEM Lleida B, 2 i FC Sant Cugat, 0 Fundació Terrassa FC, 1.

LA FITXA TÈCNICA. CF IGUALADA. Queralt Iglesias; Laura Ribas, Elena Alert, Esther Soler, Júlia Tomàs; Gina Serra, Marta Bosch, Ona Montserrat; Laia García Peke, Laura Marcet i Pauli Bohigas. També van jugar Mar Serracanta, Jana Marimon, Marina Salanova, Mar López, Maria Florentín, Cèlia Iglesias i Laura Puig (p). UE PORQUERES. Núria García, Lydia Crespo, Laura Quesada, Gemma Duran, Carla Puntonet, Laura Micaló, Alba Arboix, Júlia Ballester, Saray Mesa, Sílvia Gil i Martina Victoria Cáceres. També van jugar Carla Puiggròs, Tania Espinosa, Nadia Saura, Clàudia Agustí i Maria Villalba. ÀRBITRE. Ricard Vidal Clermont (Delegació del Vallès Oriental), auxiliat per Antoni Beltrán Ribas i Pol Ribas Clivillé. Va amonestar la local Marta Bosch (min 36) i la visitant Lydia Crespo (min 86). GOL. 0-1 Laura Quesada min 1.