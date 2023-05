El Sedis Bàsquet ha informat aquest dimecres que prescindeix de Jordi Acero com a entrenador del Cadí la Seu, l'equip femení sènior de l'entitat, de Lliga Femenina. Segons la nota, aquesta determinació és un "decisió del club després d'una temporada com a màxim responsable de la banqueta". Acero, que era l'ajudant de Bernat Canut en l'anterior etapa, va signar l'estiu passat per una temporada, motiu pel qual finalitzava contracte.

Regió7 ja va avançar en un article el passat 6 de maig que el Cadí s'hauria de reinventar de cara a la temporada vinent, que només hi havia segures les continuïtats de tres jugadores i que ni el lloc d'Acero estava segur. Finalment, el club ha decidit no continuar comptant amb els seus serveis. En el seu any a la banqueta, el tècnic barceloní ha hagut de gestionar canvis a l'equip i un mal inici, però va acabar sisè a la lliga, motiu pel qual el Cadí s'ha tornat a classificar per a la competició europea de cara a la temporada que ve. A més, va tocar el sostre continental de l'entitat en arribar als quarts de final de l'Europe Cup, en què va caure contra el Galatasaray. L'adeu d'Acero s'afegeix als de l'ala letona Strautmane i al de Laia Raventós, coneguts aquesta setmana. El diari L'Esportiu va informar que, entre les noves incorporacions, hi podria haver la de la jove base Zoe Hernández, que actuava a l'Oses, de Lliga Challenge.