La formació de veteranes del Club d'Esports Avinyó va oferir la seva millor versió al terreny de joc del CE Puig-reig i va sotmetre les amfitriones a una allau ofensiva durant el quart període de l'enfrontament, però va encaixar la quarta derrota en els quatre partits que les bagenques han jugat des de la seva constitució (1 a 0).

Tal com és habitual, el partit el van configurar quatre quarts de 15 minuts cadascun. La igualtat i l'equilibri van caracteritzar un període inicial que va finalitzar sense incidències a l'electrònic. Malauradament, quan tot just s'havien consumit dos minuts del segon, la portera avinyonenca Imma Verdaguer va tenir una lesió a un dels canells i va haver de ser substituïda per Anna García. Set minuts després, Jennifer Carrión va donar avantatge a les berguedanes (1 a 0). La rèplica de l'avinyonenva Alba Pujol (min 26) va anar a parar a un dels pals de la porteria defensada per Adriana Ratera i la posterior rematada d'una altra davantera bagenca va sortir fregant el travesser.

El Club d'Esports Avinyó va prémer l'accelerador en atac a l'inici del tercer parcial. Imma Borrut va tallar un servei de la portera puig-reigenca i va assistir Alba Tort. Adriana Ratera es va lluir i va conjurar l'enverinat xut de Tort (min 34). Va ser l'inici de la seva exhibició de capacitats. El CE Puig-reig va poder sentenciar el guanyador del duel sis minuts després. Alba Gangonells va tenir una immillorable doble ocasió, però Anna García va protagonitzar dues espectaculars aturades. Primer, la portera visitant va impedir que la rematada inicial, rasa i arran de pal, d'Alba Gangonells, esdevingués el 2 a 0 amb una estirada felina i, després, va refusar el xut a boca de canó de la destre davantera berguedana.

Una allau ofensiva indeturable del Club d'Esports Avinyó es va desfermar en el quart i darrer període. Sònia Nadal (min 53) va rematar arran de la base d'un dels pals de la porteria local i, a continuació, Adriana Ratera va conjurar la intencionada rematada d'Irene Vendrell. La bagenca Alba Pujol va disposar de l'última gran ocasió de gol de l'enfrontament (min 57). La davantera va armar una gardela que es va estavellar al travesser de la porteria del CE Puig-reig i Adriana Ratera va blocar la pilota sobre la mateixa línia de gol i, així, va certificar la victòria de les amfitriones.