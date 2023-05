La formació sènior femenina del Club Gimnàstic de Manresa es va imposar, dissabte, a domicili, a la Fundació Terrassa FC B (0 a 1), en partit corresponent a la 31a jornada del grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina. La victòria al terreny de joc d'un oponent directe en la lluita per eludir el descens de categoria, la segona seguida de les escapulades, permet al Club Gimnàstic de Manresa vivificar les seves possibilitats d'aconseguir la permanència en les tres últimes jornades de la competició. A hores d'ara, el conjunt manresà ocupa la setzena posició a la taula classificatòria amb 27 punts. La Fundació Terrassa FC B és quinzena (30 punts) i la Unificació CF Santa Perpètua manté el catorzè lloc amb 31 punts, tot i la golejada encaixada al feu del CD Sant Gabriel B (5 a 0).

Finalment, tal com especifica el Pla de Competició, excepcionalment, aquest exercici perdran la categoria els quatre darrers classificats de cadascun dels dos grups que configuren la Primera Divisió Catalana Femenina, enlloc dels tres habituals, per compensar el descens de quatre formacions des de la Preferent Femenina. Per tant, en les tres darreres jornades, el Club Gimnàstic de Manresa hauria de sumar cinc punts més que la Unificació Santa Perpètua per mantenir-se. No endebades, les escapulades van perdre els dos enfrontaments directes amb el conjunt de Santa Perpètua de Mogoda.

Pel que fa al partit jugat al Municipal Pla de Bonaire de Terrassa, les jugadores entrenades per Josep Maria Comellas, conscients que signar unes taules o perdre seria equivalent a certificar el descens virtual a Segona Divisió Catalana Femenina, van assumir la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota des dels primers minuts de joc. La tensió que va presidir el duel degut a la transcendència del resultat va afavorir les imprecisions. Malgrat tot, les manresanes van generar diverses accions de perill durant el tram inicial de l'enfrontament. Per fi, al minut 23, una gran jugada trenada per les visitants va habilitar Alba Molina per avançar el Club Gimnàstic de Manresa a l'electrònic (0 a 1). L'avantatge va refermar la confiança de les escapulades. Així doncs, el Club Gimnàstic de Manresa va crear prou ocasions per marcar el 0 a 2 abans del descans. Malauradament, cap d'aquestes jugades va fructificar.

A la represa, una necessitada Fundació Terrassa FC B va neutralitzar el domini de les visitants i va propiciar el predomini de l'equilibri. En aquest context, les egarenques van posar a prova la solidesa de la defensa manresana i van constatar la impossibilitat de trobar-hi una escletxa. Tot i això, el Club Gimnàstic de Manresa tampoc va tenir l'encert necessari en atac per sentenciar el guanyador de l'enfrontament i la incertesa sobre el resultat final del partit es va mantenir fins que l'àrbitre en va deterninar el final.

El CF Solsona i el Club Esportiu Berga cedeixen a casa contra el segon i el tercer classificats

Ni el Club Esportiu Berga ni el CF Solsona van poder puntuar arran de la visita als seus estadis del tercer, el CD Sant Gabriel B, i del segon, el CF Torelló. El conjunt solsoní va encaixar una golejada inapel·lable contra la poderosa formació ososenca. Abril Altarriba (min 10) va neutralitzar el gol amb el qual Paula Sánchez (min 7) va donar un primer avantatge al CF Torelló, però dos minuts després, aquesta mateixa jugadora va avançar altra vegada a les osonenques. Ariadna Llivina (min 26) i Andrea Ponce (min 28) van sentenciar pràcticament la confrontació (1 a 4). Malgrat tot, Anna Pla (min 39) va minimitzar el desavantatge de les amfitriones abans del descans (2 a 4). A la represa, Ariadna Llivina (minuts 58 i 66) va completar un hat-trick i va arrodonir la golejada. Les possibilitats d'eludir el descens de categoria de les solsonines són quasi inexistents.

Per la seva banda, el Club Esportiu Berga va cedir la segona derrota consecutiva contra el CD Sant Gabriel B (1 a 2), tot i adquirir avantatge a l'electrònic durant el segon minut de joc. Les visitants Verònica Gené (min 37) i Mar Requena (min 41) van remuntar el gol blanc-i-vermell materialitzat per Ona Rodríguez i van determinar la victòria del filial del CD Sant Gabriel. L'ensopegada fa davallar el CE Berga fins a la desena posició (38 punts)-

Taules insuficients del Club Esportiu Òdena al terreny de joc del cuer UD Parc

El Club Esportiu Òdena va malbaratar un avantatge de tres gols (0 a 3) al camp de la barcelonina UD Parc, va cedir taules i, per tant, la seva situació classificatòria s'agreuja. La destre carrilera Èlia Compte va marcar dos gols seguits en el tram inicial de l'enfrontament (minuts 06 i 07) i la golejadora Nerea González (min 29) va ampliar el marge de les visitants en transformar una pena màxima. La UD Parc va reaccionar i Carina Dannemann, també de penal (min 34), va minimitzar el desavantatge del cuer del grup 1r de la Primera Divisió Catalana Femenina (1 a 3). Abans del descans (min 41) Birgitottilie Jeanine Hermans va reduir la diferència a la mínima expressió (2 a 3). A la represa, Covadonga Arduengo (min 61) va establir el marcador definitiu (3 a 3). Tot i la derrota encaixada pel CF Verdú-Vall del Corb al terreny de joc de l'AE Sant Vicenç (5 a 4), la distància entre el conjunt del Pla d'Urgell, catorzè a la classificació, i el CE Òdena és de quatre punts (26 per 22) quan només en queden nou en joc.

La situació a la taula classificatòria del CF Martorell encara és més complicada. La formació dirigida per José Luis Serrato i Iván Lorca va encaixar una lògica derrota al feu de Levante Las Planas FC B, el líder del grup (4 a 1). Aroney González va marcar, de penal, l'únic gol del conjunt blanc-i-vermell. El CF Martorell ocupa la dissetena posició a la classificació (20 punts) i la propera jornada podria certificar el descens matemàtic a la Segona Divisió Catalana Femenina.