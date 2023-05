Tres títols i una plata per a l'Avinent Manresa i una segona posició amb gust d'or per al CAI Petromiralles van ser els resultats més destacats per als nostres equips en els Campionats de Catalunya de promoció d'atletisme, que es van fer al Prat. Amb aquests resultats, l'Avinent es va convertir en el millor club del certamen.

En la categoria sub-14 masculina, els manresans van sumar 220 punts i van quedar davant dels 193,5 del Cornellà Atlètic i dels 193 del Sant Celoni. Quart va ser el CAI, amb 190. Van destacar els primers llocs d'Edu López en 600 metres, de Biel Camps en llargada i dues victòries de Martí Homs, en 80 tanques i en javelina, totes dues amb rècord dels campionts. Per als igualadins, triomf de Marc Bertran en triple i 220 tanques i els rellevistes del 4x80, Kelvin Cordeiro, Ton Gabarró, Isaac Hernández i Iker Pérez. Empat, però or manresà L'empat entre els dos equips va arribar en la categoria sub-12 femenina. Van empatar a 143 punts, però l'Avinent va guanyar per nombre de victòries. Van ser les de Júlia Planas, amb rècord del campionat, en 60 metres, Paula Vargas, també amb rècord, en 60 tanques i Noa Iftimi en 2.000 marxa. Per a les igualadines es van imposar Clàudia Sirvent en el disc i Marina Puig en els 600 metres. En la categoria sub-12 masculina, també hi va haver triomf dels manresans. L'Avinent va sumar 172 punts i va vèncer el CA Tarragona, que en va acumular 153,5. L'equip va sumar moltes posicions altes, però només va poder guanyar la seva prova Guillem Centellas, que va fer rècord del campionat en perxa, amb 2,26 metres. En el conjunt igualadí, novena plaça, amb 104 punts i tres victòries, les de Gerard Pont en 2.000 metres, Guillem Solé en javelina i Eduard Lancina en disc. L'últim podi manresà va ser en la categoria sub-10 femenina, en què l'equip va ser segon amb 107 punts, a només tres del campió, el CE Penedès. En aquesta competició, van guanyar les respectives proves Bruna Vallribera en 60 metres, Elsa Cinca en alçada i Paulina Olivé en llargada. El CAI hi va ser onzè, amb 58 punts. El sub-16 femení igualadí, a punt De la resta de resultats, el sub-16 femení del CAI va estar a punt d'accedir al podi, en ser quart amb 199 punts, a 15 del Cornellà, tercer, en una competició guanyada pel CA Vic, amb 248 punts. Van guanyar les seves proves Lucía Molina en alçada i les rellevistes del 4x100, Emma i Laia Cerro, Irune López i la mencionada Molina. En la mateixa categoria, l'Avinent va ser cinquè, amb un punt menys, 198. El resultat més destacat va ser el segon lloc de Mercè Junyent en els 100 tanques. L'altre cinquè lloc de l'Avinent va arribar en el sub-14 femení, amb 210 punts, a un de sol del podi, a quatre del segon lloc i empatat amb el quart, el Terres de Ponent. Va guanyar la seva prova Montse Fresnillo en els 150 metres. L'equip igualadí hi va ser catorzè, amb 114 punts. En les altres categories, l'Avinent va ser setè en el sub-10 masculí amb 75 punts, una categoria en què el CA Igualada va quedar desè. Finalment, en la categoria sub-16 masculina, el CAI va ser tretzè, amb triomfs parcials per a Aleix Sánchez en alçada i Jordi Pastor en pes.