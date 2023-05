Una setmana després de l'èxtasi col·lectiu que va suposar la remuntada contra el Cerdanyola (6-0) i la classificació per a la segona fase d'ascens a Segona Divisió, el Covisa Manresa afronta aquest dissabte una altra cita determinant. El pavelló del Pujolet acollirà l'anada d'aquesta ronda, en un partit que es podrà seguir en directe pel canal de YouTube FutsalmaferTV a partir de les 18.15 hores i en el qual s'espera que la graderia torni a estar plena per donar suport al conjunt de Borja Burgos.

A diferència del duel contra els vallesans, aquest cop no hi haurà cap resultat de referència. En aquella ocasió se sabia que calia guanyar per quatre gols de distància. Ara no se sap quina podria ser la bona per tal de viatjar a la ciutat autònoma nord-africana la setmana vinent amb garanties de passar fase. En l'anterior eliminatòria, per exemple, els melillencs van arrencar un bon empat a 3 gols de la pista del Social Energy d'Alcalá de Henares, però després van patir per resoldre al seu pavelló Javier Imbroda, on només van poder vèncer per 3-2 per avançar.

L'empat ara no val

Al revés del que va succeir contra el Cerdanyola, aquest cop l'empat en el global de l'eliminatòria no afavoreix el Covisa. El Melistar va acabar segon del grup 5 de Segona B després d'estar moltes jornades liderant el grup. Va totalitzar 61 punts, cinc més que els manresans, per sota del Mengibar de Jaén i empatat amb l'Energy Alcalá de Guadaira sevillà.

L'entrenador del Melistar és Óscar Poveda, prou conegut en la categoria superior, ja que ha dirigit equips com l'Ejido, el Tenerife Iberia Toscal, el Gran Canària o l'Elx. Entre els jugadors més destacats hi ha Barroso, que també va actuar a ElPozo, i Negro, que va fer el mateix al Jumilla, tots dos a la màxima categoria estatal. És, per tant, un conjunt amb molta experiència que ha de saber com jugar els minuts més calents del partit.

Pel que fa al Covisa, s'ha entrenat amb normalitat durant tota la setmana i té tots els jugadors a la disposició del tècnic, Borja Burgos, per afrontar aquest partit. Aquesta és una esplèndida notícia després que algunes baixes, com les d'Asís, Ambròs o el porter Arriero, hagin perjudicat força la formació bagenca en el decurs de la temporada.

L'estatal infantil, a Manresa

El partit de tornada de la setmana que ve contra el Melistar reblarà uns dies intensos per a l'entitat blanc-i-vermella, ja que el pavelló del Pujolet acollirà també una fase prèvia d'un Campionat d'Espanya. Serà, concretament de la categoria aleví, que es jugarà entre el 2 i el 4 de juny en quatre seus diferents. A la de Manresa, a part del conjunt amfitrió, jugaran el conjunt cantàbric de La Folia, el Sala 10 Saragossa, l'Aurrera navarrès i l'Entreculturas Montesión balear.