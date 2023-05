El tècnic manresà Ricard Casas és el nou mentor formatiu del Club Bàsquet Igualada, segons ha informat aquest divendres el club anoienc en un comunicat. Aquest fitxatge es fa, segons l'entitat, "amb l'objectiu de seguir millorant la formació dels jugadors i jugadores" del conjunt blau.

El mateix CB Igualada es mostra confiat que Casas pugui "aportar experiència, sobretot en l'etapa de formació, a partir de noves metodologies de treball i de la nova mirada en la formació dels entrenadors".

Casas té una dilatadíssima trajectòria, tant a la Lliga ACB, com a primer entrenador d'equips com el Manresa, el València, el Fòrum o el Menorca, com a tècnic ajudant al Barça i també a països com Angola o darrerament Egipte.