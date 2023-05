El Covisa Manresa ha derrotat el Melistar Melilla per 4-3 al Pujolet i haurà de defensar aquesta mínima diferència la setmana vinent a Melilla per jugar l'última eliminatòria d'ascens. L'equip de Borja Burgos ha dut sempre mínimes diferències a favor, que els nord-africans han anat empatant, fins al definitiu d'un Asís que, per contra, ha errat un doble penal a 35 segons que hauria donat més tranquil·litat per al segon partit.

El Covisa ha jugat una primera part en progressió, en què ha sabut tolerar millor la calor que feia al Pujolet, que ha anat desgastant l'equip visitant. Una sèrie de xuts locals, a càrrec de Manu i de Lavado, han precedit els millors instants del conjunt nord-africà. Primer ha avisat Iván Ruiz, amb un xut que ha aturat Arriero, abans que una bona acció visitant ha acabat amb un xut del mateix jugador que ha empès Pablo sobre la línia de gol. El joc d'esquena del cepat Cláudio dificultava molt a la defensa manresana, en uns instants en què semblava que es jugava al ritme forà, fins que una bona transició d'Aarón ha acabat amb una passada a l'espai que ha aprofitat Iker per empatar. A partir d'aquí, domini total del Covisa, que s'ha atipat de fallar ocasions. Asís n'ha enviat una al pal. Més clara ha estat una de doble de Noguera, que no ha pogut superar Yiyo. I la millor de totes, una gran combinació amb passada d'Asís i rematada a fora de Santa. És cert que Manu i Iker han salvat dos gols sota la porteria, però també que el Covisa dominava i, 23 segons abans del descans, Iker ha trencat a l'espai i ha aprofitat una gran passada d'Asís per donar el primer avantatge al seu equip. Dos gols seguits per arrencar La segona meitat ha estat del mateix estil, tot i que ha començat d'una manera ben diferent. Quan no havien passat ni dos minuts, un seguit de pèrdues per les dues bandes, l'última d'Asís en la sortida, han finalitzat amb la pilota als peus del gegant Cláudio qui, tot sol, ha superat Arriero. La sort per al Covisa és que l'empat no ha durat gaire ja que, gairebé en l'acció posterior, una gran internada d'Aarón ha acabat amb la pilota als peus d'Ambròs, que ha afusellat Yiyo. El duel ha entrat aleshores en uns instants de més tranquil·litat, en què semblava que les dues formacions es donaven una treva de l'alt ritme mantingut fins aleshores, però també hi havia menys solidesa defensiva i accions trencades, com dues en què Clàudio i Manu s'han quedat tots sols davant dels porters. I han tornat a arribar dos gols consecutius. El primer ha estat de Jaime Ramos, just després d'una aturada de Yiyo a peus d'Asís. Ha rebut el rebot, ha conduït tot sol i ha batut Arriero pel seu pal davant de Lavado. Però com feia poca estona, el Covisa ha tornat a assumir la davantera tot seguit. Aquest cop ha estat en una jugada individual d'Asís, que s'ha desfet del porter i ha marcat a porta buida. Encara faltava molt i tots dos equips han pogut marcar. Aarón ha fallat amb poc angle per voler disparar amb la cama dominant i Arriero ha aturat l'enèsim intent de Cláudio. A 35 segons per al final, el porter Yiyo ha sortit temeràriament i ha fet una falta duríssima a Lavado al costat de la tanca. Era la sisena del Melistar i donava l'oportunitat d'un doble penal a Asís. Aquest, però, ha disparar massa alt, per damunt de la sortida del porter visitant. El Melilla encara hauria pogut marcar en l'última acció, en unes mans involuntàries a l'àrea, però la falta indirecta amb només dues dècimes de joc ha estat blocada per la defensa local. COVISA MANRESA: Arriero, Xavi Cols, Manu, Terri, Ambròs -equip inicial- Asís, Lavado, Noguera, Aarón, Santa i Iker MELISTAR MELILLA: Yiyo, Wallace, Cláudio, Javi Sánchez i Iván Ruiz -equip inicial- Kiko, Pablo, Guancho, Salvi, Barroso i Jaime Ramos ÀRBITRES: Víctor López i César Llorens GOLS: 0-1 Pablo min 5, 1-1 Iker min 9, 2-1 Iker min 20, 2-2 Cláudio min 22, 3-2 Ambròs min 23, 3-3 Jaime Ramos min 28, 4-3 Asís min 30