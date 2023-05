El Joanenc B i l'Avià van empatar (3-3) en un partit travat però net entre dos equips que ja tenen pràcticament decidit el seu destí: l'Avià seguirà a Tercera després de quedar-se sense opcions matemàtiques de guanyar la lliga, i el filial està a cinc punts del descens quan en falten sis per disputar, amb el que virtualment ja s'han assegurat la permanència. De fet, els dos equips van aprofitar ahir perquè els jugadors menys habituals i algun juvenil disputessin minuts.

El Joanenc B va sortir més fort i, al minut 8, Diallo feia el primer gol del partit. Aviat l'Avià va entrar en el partit i va anar prenent la possessió de la pilota, però no va ser suficient perquè Isaac Iglesias augmentés les distàncies pels bagencs. Els visitants, però, van créixer i, just abans de la mitja part, van fer dos gols, de Guixé i Guettaf, en dues jugades pràcticament consecutives, per enviar el partit amb empat al descans.

Al segon temps, l'Avià va entrar fred i això ho van aprofitar els locals per fer el 3-2, obra d'Abad. A l'hora de joc, el col·legiat va expulsar al visitant Hualpa per protestar per les nombroses faltes locals. A més, va assenyalar un penal rigorós a favor dels locals, que va ser anul·lat perquè el llançador va relliscar. L'Avià va fer l'empat ràpidament, però, al minut 85, es van quedar amb nou per una nova expulsió per protestar. Tot i jugar amb dos homes més, el Joanenc no va poder marcar el gol de la victòria i el partit va acabar amb empat a tres.