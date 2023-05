El pilot surienc de KTM Josep Garcia ha guanyat aquest diumenge la segona de les dues proves que s'han disputat aquest cap de setmana pertanyents al Gran Premi de Finlàndia d'EnduroGP, tercera cita del mundial de l'especialitat. Amb aquest resultat, Garcia, que lidera la categoria d'Enduro1, retalla tres punts de distància respecte del britànic Brad Freeman, fins ara intractable, amb cinc triomfs de cinc curses. De fet, en la prova de dissabte va vèncer i el català va ser tercer.

Ara mateix, Freeman té 117 punts a la classificació i Garcia, que ha començat l'any de manera irregular, sobretot en la cursa inaugural d'Itàlia, en té 92. Les condicions meteorològiques, amb molta pluja, han afectat el terreny i, per això, Garcia ha explicat que "guanyar amb aquest terreny et fa sentir molt bé. Després d'ahir sabia que necessitava trobar més velocitat per ser a prop de Brad i de Steve [Holcombe, tercer classificat]. Hem treballat en l'última nit i això ha ajudat. Els meus temps han estat més competitius i he pogut lluitar de cara a cara".

Per la seva banda, Freeman, pilot de Beta, ha declarat que se sentia "una mica desanimat amb la manera com he rodat. He liderat en la primera volta, però en la segona he atacat massa i he tingut un cop. Allà he perdut massa temps".

En aquesta prova no han participat el nargonès Jaume Betriu, en Enduro3, ni la manresana Mireia Badia, en fèmines. En Enduro1, Garcia té 117 punts i una gran diferència sobre el segon, el francès Théophile Espinasse, que n'acumula 81. Les properes curses seran el proper cap de setmana a Svemo (Suècia).