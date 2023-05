L'Espanyol ha caigut a Segona Divisió d'una manera inesperada i molt dura. Els blanc-i-blaus han passat en un segon de dependre d'ells mateixos en l'última jornada contra l'Almeria per salvar-se per perdre totes les possibilitats matemàtiques. Un gol de Samu Lino en el minut 93 ha donat al València un empat (2-2) que no el salva, però que sí que enfonsa el seu rival.

L'equip de Luis García havia fet una mala primera part, cedint moltes ocasions, i el València s'ha avançat abans del descans després d'un mal refús de Pacheco que ha aprofitat Diego López. Però César Montes ha empatat en rematar de cap una falta lateral just abans del descans. Sortint a la segona part, ha estat Braithwaite, qui acabava d'entrar al terreny de joc, qui ha tret partit d'un refús de Mamardashvili a centrada d'Óscar Gil. Fins i tot han anul·lat un gol al danès. Però en el descompte, ell mateix ha demanat una falta que Gil Manzano no ha concedit i el València ha trobat una autopista per la banda d'Aleix Vidal que ha aprofitat Samu Lino per fer el gol que fa descendir l'Espanyol. Tot i la clara ocasió de Braithwaite tot seguit, i d'una salvada de Cavani en funcions defensives, ja no hi ha hagut remei.

Sis equips per un lloc

Amb l'Espanyol ja descendit, queda només una plaça de descens que intentaran evitar sis equips en l'última jornada. Ocupa el lloc el Valladolid, amb 39 punts: l'Almeria i el Celta en tenen 40 i el Cadis, el Getafe i el València, 41. Tot s'ha embolicat amb la victòria del Getafe contra l'Osasuna (2-1), quan Jaime Mata ha marcat en el descompte. Abans, Chimy Ávila havia avançat els pamplonesos i havia empatat Latasa. Els madrilenys jugaran l'últim partit a Valladolid en un duel directe. Els castellans han empatat a zero gols al camp d'un Almeria que se la jugarà en el funeral de Cornellà-el Prat.

Tampoc no està salvat el València, que en l'última jornada jugarà al camp del Betis, ni el Cadis, tot i guanyar el Celta per 1-0 amb un gol de Sobrino. Els gallecs baixaran si no guanyen el Barça en el darrer partit i sí que ho fa e Valladolid. Els gaditans, per la seva banda, se la jugaran al camp d'un Elx ja descendit, però que aquest diumenge ha guanyat al camp de l'Athletic per 0-1, amb gol de Lucas Boyé.

Qui encara tindrà opcions fins al darrer dia per anar a la Conference League serà el Girona, tot i perdre contra el Betis per 1-2. Dos gols de Borja Iglesias han capgirat el de Miguel Gutiérrez. Qui s'ha assegurat anar a la Champions és la Reial Societat, tot i perdre per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid.