La gimnasta gironellenca de l'Egiba Lorena Medina ha quedat quarta en la final de terra de la prova de la Copa del Món que s'ha disputat des de dijous a la ciutat búlgara de Varna. Medina ha quedat a dues dècimes i mitja del podi, després d'un exercici en què l'ha penalitzat una recepció per culpa de la qual se li ha escapat ben bé mig punt. De tota manera, la millor notícia és que s'ha trobat bé i ha tornat a la competició internacional, a la qual no participava des de la prova de la Copa del Món de París, el setembre passat, en què va ser vuitena. Després es va lesionar al colze, just abans de participar al Mundial de Liverpool.

Medina, que havia estat cinquena en les classificatòries de divendres, ha obtingut una nota de 12,333 punts, empatada amb la noruega Marie Rönbeck. Per davant, la victòria ha estat per la francesa Silane Melle, amb 12,933 punts, que ha superat la canadenca Maddison Hajjar (12,833) i l'australiana Emma Ross (12,566). Aquest ha estat un bon cap de setmana per a l'Egiba, ja que la també gironellenca Laia Font va prendre part dissabte en dues finals, la de salt, en què va quedar cinquena, i la de paral·leles asimètriques, que va finalitzar en la setena posició.