Aquest diumenge es disputarà l’últim partit a l’actual Spotify Camp Nou amb motiu de les obres de l’Espai Barça. El futbol no tornarà a l’estadi, en principi, fins al pròxim novembre del 2024. L’adeu de l’actual estadi, tal com el coneixem, tindrà lloc oficialment una vegada acabat el partit davant el Mallorca, donant així per acabada una etapa a l’emblemàtica llar blaugrana.

Aquesta és la raó per la qual el club ha informat que els seguidors que ho desitgin puguin a títol personal adquirir per sempre una part de la història de l’estadi i endur-se-la a casa. Els socis tindran prioritat respecte a la resta d’interessats, i gaudiran de l’accés a una prevenda dels diferents records, tot i que encara se’n desconeixen els preus i el procediment. I una vegada tancada aquesta prevenda estaran disponibles en exclusiva a les Barça Store ‘Memorabilia’ del FC Barcelona, perquè els aficionats i aficionades puguin mantenir viu i present el record del temple blaugrana, gràcies a una col·lecció de records i objectes únics i amb personalitat en els quals el Barça els donarà una segona vida. Economia circular Els seients, la gespa i altres elements que formen part de l’actual estadi són algunes de les peces que es podran adquirir. Un procés d’economia circular en el qual els socis i sòcies tindran prioritat respecte a la resta d’interessats, i disfrutaran de l’accés a una prevenda dels diferents productes de ‘memorabilia’, com són els seients de l’Spotify Camp Nou, en un preu reduït abans que comenci el programa global dirigit a tots els culers del món. Així mateix, aquesta pròxima jornada, els culers estan convidats a la gran festa de comiat, però recordant que en els pròxims mesos tindran l’oportunitat d’aconseguir alguns dels objectes més emblemàtics que conformen l’estadi.