Minut 92 i escaig. El Centre d’Esports Manresa cedeix per la mínima al camp del CDA Navalcarnero i, per tant, ja s’albira a l’horitzó una pròrroga en la qual els blanc-i-vermells haurien d’aconseguir almenys el gol de l’empat per accedir a la segona i definitiva eliminatòria de les fases d’ascens a Primera Divisió RFEF. Minut 92 i 34 segons. El davanter del conjunt madrileny Álex Gil, autor del primer gol dels amfitrions, remata a gol a boca de canó, des de l’interior de l’àrea de gol, una enverinada centrada des de l’esquerra (2 a 0). El somni del CE Manresa s’esvaeix i el despertar és sobtat, abrupte, cruel, fins i tot immerescut, almenys pel moment i la forma. Una temporada per emmarcar acaba amb un regust amarg. El pas del temps ens permetrà tenir perspectiva i valorar en la seva justa mesura les consecucions assolides dels jugadors blanc-i-vermells, aquest curs esportiu.

El tècnic del CE Manresa Ferran Costa, va presentar al Municipal Mariano González quasi el mateix onze inicial i idèntica estructura d’equip (4-2-3-1) que en el partit d’anada. L’única modificació va ser la presència d’Aschalew fent parella amb Moha a l’eix de la defensa en substitució del sancionat Putxi. El partit es va iniciar amb una llarguíssima possessió dels madrilenys, però quan van recuperar la pilota, els manresans van ser incisius i Jaume Pascual va armar una intencionada centrada envers Noah que la defensa local va neutralitzar (min 2). Aquesta va ser la tònica que va caracteritzar el joc durant els primers cinc minuts. Després, els visitants van discutir la possessió al conjunto del barquito, almenys, durant un temps. En aquesta fase del partit, la decidida sortida d’Òscar Pulido va impedir al davanter búlgar Kun Temenuzhkov culminar una perillosa internada pel bell mig de la defensa amb una mortífera rematada (min 9). En contraposició, Joel Priego (min 11) i Jaume Pascual (min 16) van intentar sorprendre Sergio Valero amb dos intencionats xuts llunyans. A partir del minut 17, el CDA Navalcarnero va monopolitzar la possessió i el CE Manresa es va acomodar a aquest escenari i va deixar d’inquietar l’oponent amb ràpides i transicions ofensives. Òscar Pulido va blocar la rematada rasa d’Asier Parra (min 23) i, tres minuts després, es va haver de lluir per conjurar la primera ocasió dels madrilenys. Marco Abreu va xutar ras des de la frontal de l’àrea de penal blanc-i-vermella. Hugo Esteban va desviar la trajectòria de la pilota i el porter manresà va evitar el gol arran de la base del seu pal dret. El CE Manresa va replicar amb una enverinada centrada de Jaume Pascual des de la posició d’extrem dret a la qual no va poder arribar Noah amb el cap (min 26). El CDA Navalcarnero va prémer l’accelerador ofensiu a partir del minut 35 i la defensa blanc-i-vermella va desviar a córner el perillós xut creuat d’Asier Parra. Malgrat tot, a continuació, els visitants van tenir la millor ocasió que generarien durant tot l’enfrontament. Una passada de Jaume Pascual va habilitar Noah per etzibar una gardela des de la frontal de l’àrea de penal que va sortir ben a prop del travesser de la porteria de Sergio Valero (min 38). El primer període va finalitzar amb l’empat inicial sense gols. Ambdues formacions havien tingut el mateix número d’ocasions, una, però el CDANavalcarnero triplicava les accions de perill generades pel CE Manresa (15 a 5) i Moha era el jugador més destacat dels blanc-i-vermells, un autèntic baluard en defensa. L’escenari no es va modificar a la represa. Els visitants van consentir que el CDA Navalcarnero monopolitzés la possessió, oimés quan les seves aproximacions no qüestionaven la integritat de la porteria manresana. El lateral Jesús Ocaña no va poder arribar a rematar de cap la centrada des de la dreta de Marco Abreu (min 58). Cinc minuts després, el conjunt madrileny va tenir una ocasió immillorable, la primera del segon període. El servei del segon córner favorable als amfitrions va propiciar la rematada a boca de canó de Kun Temenuzhkov que va fregar el travesser de la porteria d’Òscar Pulido (min 63). El tècnic del CDA Navalcarnero va fer una triple substitució al minut 71 i aquesta decisió va tenir un efecte immediat en el marcador. Hugo Esteban va centrar des de la posició d’interior esquerre i Álex Gil, que acabava d’incorporar-se al joc, va marcar de cap des de l’interior de l’àrea de penal (min 73). L’anotació modificava l’escenari i requeria la reacció dels jugadors de Ferran Costa. Aleshores, però, ja era molt difícil capgirar la dinàmica que caracteritzava el duel i els blanc-i-vermells no van aconseguir revertir-la. L’incisiu lateral esquerre Jesús Ocaña va estar a punt de sentenciar la classificació dels madrilenys amb un enverinat xut ras i creuat (min 77) i amb una canonada des de la frontal que va sortir arran del travesser (min 79). Ja en el temps de recuperació, una assistència d’Álex Gil va permetre Hugo Esteban etzibar una gardela que, altra vegada, va fregar el travesser de la porteriamanresana (min 91). Dos minuts després, el destre davanter va esdevenir l‘heroi de la classificació del CDA Navalcarnero. A vegades, els somnis s’esvaeixen, però és millor haver somiat que dormisquejar sense anhels. LA FITXA TÈCNICA. CDA NAVALCARNERO. Sergio Valero; Álex García, Luis Fernández Fratelli, José Elo, Jesús Ocaña; Marco Abreu (Luis Lara min 71), David Rodríguez, Miki Muñoz (Martín Pérez min 71), Hugo Esteban; Asier Parra (Álex Gil min 71) i Dzhoshkun Kun Temenuzhkov. CE MANRESA. Òscar Pulido; Dani Reina, Aschalew, Moha, Álex Sánchez; Marc Martínez (Antonio Pelegrín min 80), Àlex Iglesias; Joel Priego, Pau Darbra (Javi López min 62), Jaume Pascual; i Noah (Toni Larrosa min 80). ÀRBITRE. Abraham Hernández Maestre (Comitè andalús), auxiliat per Alejandro Agote Garrido i José María Aranda Delgado. Va amonestar els locals David Rodríguez (min 5) i José Elo (min 42) i els visitants Àlex Iglesias (min 45) i Marc Martínez (min 54). GOLS. 1-0 Álex Gil min 73 i 2-0 Álex Gil min 93. ESTADI. Municipal Mariano González. 1.678 espectadors. Quasi cent vint aficionats van acompanyar l’equip a Navalcarnero i li van donar suport en tot moment La gran temporada que ha fet el CE Manresa té molts vessants positius, i un d’ells és la massa social que ha anat enganxant en els darrers mesos. No fa pas tant seria impensable que uns 120 seguidors del club blanc-i-vermell es desplacessin a l’oest de la província de Madrid per animar els seus jugadors en un partit. I ahir ho van fer. Així, en un autobús patrocinat per l’empresa Petropintó, amb vehicles particulars i també amb l’AVE, els valents que van voler anar a Navalcarnero van fer-hi cap i es van passejar pels carrers abans de l’enfrontament. Van compartir el dia amb aficionats locals, que s’havien concentrat a la plaça de Segòvia per anar cap al camp i hi van tenir la mateixa bona relació que ja van establir en el partit d’anada, al Congost. Quan van obrir les portes del camp, es van posar tots junts en una de les graderies de l’estadi Mariano González i van patir en inferioritat numèrica amb l’esperança que el Manresa pogués defensar la renda de l’anada. Ells també van patir la desil·lusió abans d’emprendre la llarga tornada.