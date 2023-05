A hores d'ara, el camp de futbol municipal Pare Ignasi Puig de Manresa presenta un aspecte del tot inusual. La superfície del terreny de joc llueix el verd del tapís sintètic reaprofitat que s’hi ha posat. La instal·lació de gespa artificial de segona mà no és el millor dels escenaris, però de ben segur que incidirà en el rellançament de l’històric CF Pare Ignasi Puig a l’espera que, en un futur no gaire llunyà, es pugui dotar el camp d’una catifa sintètica nova de trinca.

Almenys, així ho espera Francesc Álvarez, fundador, ànima i vocal de la junta directiva de l’entitat. «Aquest darrer exercici, a més del primer equip que militava a la Quarta Catalana i de la formació de veterans que competia a la Lliga Intercomarcal, teníem un benjamí i un aleví que van prendre part a les competicions organitzades pel Consell Esportiu del Bages. En els últims mesos, a aquests quatre conjunts se’ls ha afegit la formació de veteranes. A hores d’ara, estem treballant per triplicar el número d’equips formatius el proper curs esportiu amb la configuració d’un prebenjamí, un aleví femení o mixt, un infantil i un cadet». «Aquests dos darrers conjunts participarien a les lligues tutelades per la Federació Catalana de Futbol», especifica Francesc Álvarez.

Dissabte i diumenge, el CF Pare Ignasi Puig va organitzar un seguit d’actes per inaugurar la gespa artificial. El programa d’activitats es va iniciar dissabte, a dos quarts d’onze del matí, amb la disputa d’un partit amistós entre els equips benjamí i aleví de l’entitat. Tot i la tenaç oposició dels joveníssims futbolistes entrenats per Mohammed Rida, els jugadors dirigits per Jordi Garrido van imposar la lògica i van vèncer per 2 a 10. Els gols d’Alí Chekkoui i Noble A-gyemm no van ser suficients per contrarestar el pòquer materialitzat per Javi Ramírez, el doblet de Yahia El Arabi i les anotacions de Salah Dkik, Sayf Farsi, José Antonio Molina i Walid Zine. Tot seguit, ambdues formacions van rebre un trofeu commemoratiu del títol de lliga assolit a les seves respectives competicions de lliga.

A continuació, els protagonistes de l’amistós van ser els encarregats de portar fins a unes taules habilitades sobre el terreny de joc els trofeus històrics més preuats conquerits pels equips del CF Pare Ignasi Puig en els seus primers 57 anys d’història, entre els quals destacaven els acreditatius dels tres títols de lliga assolits pel primer equip, corresponents al curs esportiu 1980-81 (Tercera Regional), a l’exercici 2006-07 (Tercera Territorial) i a la temporada 2016-17 (Quarta Catalana).

Un parlament reivindicatiu

Malgrat tractar-se d’una inauguració, el parlament de Francesc Álvarez va ser de caràcter reivindicatiu. El directiu del CF Pare Ignasi Puig va denunciar que «el barri del Xup i el seu equip de futbol pateixen una discriminació crònica per part de l’ajuntament de Manresa» i va demanar al «proper equip de govern municipal, sigui del color polític que sigui, més sensibilitat. El barri del Xup pertany a Manresa i ha de ser considerat un barri de Manresa de ple dret». «El nostre barri no és un gueto», va reblar. En contraposició, Francesc Álvarez va lloar la figura de Toni Massegú, «l’únic regidor d’Esports que ha mostrat sensibilitat per les necessitats d'aquest barri manresà».

El regidor d’Esports en funcions i el regidor de Fem Manresa Jordi Trapé van assistir a l’acte inaugural a títol personal. Toni Massegú va reconèixer a Regió7 que «aquest és un dels projectes que he hagut d’entomar com a regidor d’Esports que més feliç m’ha fet haver pogut desenvolupar. És un projecte que, personalment, he hagut de lluitar molt i que s’ha hagut de treballar molt des de la regidoria». Toni Massegú va exposar que «aconseguir que el camp de futbol del barri del Xup tingui i pugui estrenar gespa artificial de segona mà ha estat un procés complex que ha requerit molta imaginació per tal que esdevingués una realitat». El regidor en funcions va detallar que «l’any 2019, quan els responsables del CF Pare Ignasi Puig em van venir a veure per reclamar una catifa sintètica que, sens dubte, necessitaven ja que el club s’estava morint i perdia jugadors dels equips formatius, inclosos els joves del barri, pel fet de tenir un camp de sorra quan tots els de l’entorn ja eren de gespa artificial, vam haver d’afrontar una situació complexa. Talment, era com un peix que es mossega la cua. Com justifiques fer una inversió de mig milió d’euros en un camp com aquest? Però d’altra banda, si no es feia, com podia el club mantenir els jugadors que encara tenia i tornar a créixer? No hem d’oblidar que el CF Pare Ignasi Puig és una de les entitats futbolístiques amb més història de la ciutat de Manresa. A més, el club és el referent de la gent de tot un barri i és un dels màxims responsables de generar aquest sentiment de barri, sobretot entre la població d’altres cultures que hi arriba».

Toni Massegú va rememorar que «de seguida vam constatar la dificultat de dotar el barri d’un camp de gespa artificial nova de trinca i així els hi vam transmetre als responsables del club. En contraposició, vam considerar viable instal·lar una catifa artificial de segona mà que ens permeti engegar un nou cercle virtuós a l’entorn de l’entitat. I em consta que aquest fet ja es produeix. Els joves jugadors ja no volen deixar els equips del club i el CF Pare Ignasi Puig es planteja bastir noves formacions, la propera temporada». El regidor d'Esports en funcions va emfasitzar que «tota la part d’obra civil, és a dir, els sistemes de drenatge i de rec, i la compactació del terreny, s’ha fet tal com es faria en qualsevol altre camp de gespa artificial i, per tant, si d’aquí un temps es pren la decisió de substituir l’actual catifa sintètica de segona mà per una de nova, el procés serà idèntic a aquell que es va implementar el 2021 per substituir la gespa artificial de l’estadi del Congost». Per últim, Toni Massegú va especificar que «l’execució de l’obra ha tingut un cost aproximat de 300.000 euros» i va assenyalar que «a hores d'ara, estem pendents de l’arribada d’un nou marcador per al camp i de la instal·lació de la gespa artificial que ens ha sobrat en el passadís lateral situat rere les banquetes, que acull una part del públic que assisteix als partits i que du a les instal·lacions del club de petanca del barri». Un piscolabis per a tots els presents va tancar la matinal.

Les activitats es van reprendre a les 18 hores amb la disputa d’una nova edició del Torneig Manuel Román Pozo, el trofeu que honora la persona que durant anys i panys es va fer càrrec del manteniment del camp de futbol del barri, a la vegada que exercia d’auxiliar del primer equip del CF Pare Ignasi Puig. Les naus capitanes del club amfitrió i de la UE la Balconada van dirimir el guanyador d’aquesta edició, després que els locals fessin el passadís al campió del grup 2n de la Quarta Catalana i de que Manuel Román tallés, simbòlicament, la cinta amb la qual es va donar per inaugurada la catifa sintètica. El doblet d’Edder García i els gols de Kevin García i Noureddine El Ghajouan van propiciar el triomf del CF Pare Ignasi Puig (4 a 2). Dani Morales i Cristian Martín van marcar els gols del conjunt dirigit per Carlos Ballesteros. La vesprada es va cloure amb una botifarrada popular.

L’endemà, diumenge, el protagonisme va recaure en els equips de veteranes i veterans de l’entitat. Les amfitriones van jugar un amistós contra el FC Fruitosenc. Les visitants es van imposar per 0 a 4 gràcies al doblet de Marieta García i a les anotacions de Cèlia Méndez i Jèssica Cabana. El CF Pare Ignasi Puig va formar amb Verònica Auguets, Sònia Boix, Rosa Boronad, Elena Copocean, Ester Font, Helena Hernández, Analia Noriega (portera), Iolanda Parra, María dels Àngels Ricca, Marta Serra, Sílvia Serrano, Eli Trench i Anna Torra. Per la seva banda, Aurèlia Bernabeu, Jèssica Cabana, Andrea Chirveches, Cristina Fonollar, Eli Font, Mireia Font, Marieta García, Sònia Martínez, Cèlia Méndez, Marta Serra (portera) i Mireia Vila van defensar la samarreta del FC Fruitosenc.

Tot seguit, el matx que va enfrontar els veterans del CF Pare Ignasi Puig i de l’Atlètic Castellbell va tancar el reeixit programa d’activitats. Els manresans van sotmetre el seu oponent en el tram final de l’enfrontament (5 a 2). Els gols de José Escalada, Dani Soto, Manuel Martínez, Miguel Ángel Segura i José Cantalejo van atorgar la victòria als amfitrions. El CF Pare Ignasi Puig va alinear a José Cantalejo, Wagner Eder Cañizares, Nehemías Almilcar Cruz, Idrissa Diallo, José Escalada, Sergio Hurtado, Héctor Martínez, Manuel Martínez, Ivám Membrive, Óscar Merino, Èric Moyano, Francisco José Pérez, José Manuel Pérez (porter), Dani Plaza, Rubén Sánchez, Miguel Ángel Segura, Dani Soto i Ganya Sussoko.