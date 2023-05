Efigenio Golvano, delegat institucional d'Iberdrola Espanya a la Comunitat de Madrid, va lliurar a Ivana Andrés, jugadora del Reial Madrid CF, la distinció MVP (Most Valuable Player) per la seva rellevant participació durant el partit que va enfrontar el Reial Madrid FC i l'Atlètic de Madrid, i en el qual es va alçar amb la victòria el conjunt blanc-i-vermell remuntant un 2-0 en els últims vuit minuts de partit, forçant la pròrroga on cap dels dos conjunts va aconseguir definir el partit. En el torn de penals el conjunt 'colchonero' va aconseguir la seva segona Copa de la Reina Iberdrola (1-3)

Després del partit, disputat a l'Estadi Municipal Butarque, Efigenio va felicitar la jugadora i va expressar el compromís absolut d'Iberdrola “per a potenciar el paper de la dona en l'esport, com a reivindicació de la igualtat, però també de l'excel·lència, i contribuir així a crear referents perquè les nenes i joves sàpiguen que poden ser el que es proposin”. Iberdrola es va convertir el 2016 en la primera empresa a realitzar una aposta ferma i global per la igualtat i l'apoderament de la dona a través de l'esport, amb la convicció que amb la pràctica esportiva es pot conscienciar i treballar sobre la necessitat de promoure una societat en igualtat d'oportunitats. La companyia continua exercint el seu compromís amb el futbol femení a través de l'impuls a competicions d'aquest esport, com la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya, així com a la “Primera Federació Iberdrola”. Així mateix, Iberdrola també és soci patrocinador principal de les seleccions Nacionals Femenines de futbol 11, futbol sala i futbol platja. A més, en l'actualitat recolza a 32 federacions esportives nacionals, un suport que beneficia a 600.000 dones esportistes o, el que és el mateix, que arriba ja a dues de cada tres dones federades a Espanya. També dona nom a 32 lligues, totes elles de màxima categoria, i a més de 100 competicions amb naming right. Amb aquest compromís, Iberdrola contribueix a potenciar els èxits de l'esport femení, afavoreix la igualtat d'oportunitats i fomenta hàbits saludables en la societat des d'edats primerenques. Les seves actuacions estan contribuint a un increment en el nivell de la competició i està permetent que moltes esportistes d'elit espanyoles, que han desenvolupat la seva carrera esportiva en altres països, estiguin tornant a les competicions a Espanya, o que esportistes espanyoles estiguin competint en lligues internacionals de prestigi.