No hi ha precedents en la història contemporània del Barça d’alguna cosa així. No s’ha donat recentment que tres dels quatre capitans abandonin per diferents motius el braçal, que queda ara en mans de Sergi Roberto, interior descobert per Guardiola (2011), a qui Luis Enrique va donar volada com a lateral dret, dels pocs supervivents junt amb l’indiscutible Ter Stegen d’aquell triplet del 2015 (Roberto no va ser ni convocat a la final de Berlín), peça clau en l’harmonia del grup, segons sosté Xavi, que havia sigut el seu company.

Primer va marxar Piqué (novembre). Va veure que no comptava per a res i va triar el camí de la retirada, malgrat que tenia contracte. Després, Busquets es va escoltar a si mateix, desatenent les veus, especialment de Xavi, que li suplicaven que seguís un any més. L’únic que no tenia contracte i l’únic a qui volien renovar.

Però ‘Busi’ va marxar igual com Alba, que després de transitar per diversos estats emocionals, va precipitar la seva sortida, sense aferrar-se a la temporada que tenia firmada. El lateral esquerrà va triar marxar en comprovar que havia desaparegut del radar de Xavi, eclipsat per la irrupció de Balde.

Tres se’n van en sis mesos

Tres de quatre amos del braçal han marxat en sis mesos. Una cosa mai vista al vestidor del Camp Nou, que en els cinc últims anys ha vist desfilar amb la senyera Iniesta –va marxar al Japó–, Messi –el van fer fora quan volia quedar-se– i Busquets. I només resisteix Sergi Roberto, jugador incomprès i poc valorat, segons sosté el tècnic blaugrana.

Als 31 anys, i després de renovar el març passat per una temporada més (fins al juny 2024), s’aboca a la màxima responsabilitat en temps convulsos perquè s’exigeixen nous lideratges, com ja es van percebre quan va entrar Ter Stegen el novembre passat com a capità després de la sobtada retirada de Piqué.

Nou anys després de la seva arribada al Camp Nou, el porter alemany va adquirir oficialment el rol que ja havia exercit en privat, i va quedar en l’escalafó per sota de Sergi Roberto.

Falten, per tant, dues noves peces en el grup, que ha quedat despullat: Lewandowski, «un capità sense braçal», com el va designar fa uns dies Xavi, i Araujo, el jove (24 anys) que encarna l’ànima del nou Barça, apareixen com els grans candidats en un paisatge totalment nou perquè el primer amo del braçal no serà titular indiscutible, com sí que havia passat antigament.

Sergi Roberto no té aquest lloc assegurat a l’onze inicial, tot i que resulti una peça de molt valor per al tècnic, capaç d’utilitzar-lo com a lateral, interior, mig centre i fins i tot fals extrem. Simbolitza, això sí, el cada vegada més fi fil de connexió emocional –el seu gol al París SG en l’èpica remuntada del trident amb aquest inoblidable 6-1 tot i que després no es va traslladar a la conquesta de la Champions– amb l’afició culer, que ha vist desaparèixer davant dels seus ulls tres capitans icònics i un estadi, el Camp Nou, que ja no tornarà a ser igual.

«El Sergi és un capità 10, ja fa anys que ho és. Parla moltíssim més i té molta més personalitat del que la gent es pensa. Està infravalorat»

«Hi ha gent que ha de fer un pas al davant», va reclamar Xavi empenyent la creació d’aquestes noves jerarquies en un vestidor sacsejat en els últims anys. El tècnic no té dubtes amb el nou amo de la senyera. «El Sergi és un capità 10. Ja ho ha sigut. Fa anys que ho és. És un futbolista exemplar per als seus companys», va afirmar l’entrenador després del Barça-Mallorca, en què es va oficialitzar el relleu quan ‘Busi’ va entregar el braçal a l’interior de Reus.

Xavi va voler, a més, donar transcendència al caràcter que atresora Sergi Roberto després de viure més d’una dècada a les catacumbes del Camp Nou. «Parla moltíssim més del que la gent es pensa i té molta més personalitat del que la gent es pensa», va recalcar. I no es va quedar allà. «El Sergi està infravalorat, és un jugador infravalorat, dels més infravalorats que he vist en la meva carrera. Serà un gran capità, sens cap dubte».