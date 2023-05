L’Oliana fa realitat el somni de Pepe Pujantell i puja a Segona Catalana

Després de jugar i guanyar el tradicional partit de festa major, el diumenge, 1 d’agost del 2021, el tècnic surienc del Club Esportiu Oliana, Javi Tapia, i el capità dels alt-urgellencs, Josep Pepe Pujantell, de 28 anys, es van reunir en una cafeteria per avaluar els reptes que podia entomar l’equip el curs esportiu 2021-22. L’emblemàtic jugador olianès va expressar el seu convenciment que havia arribat el moment d’afrontar el desafiament d’aconseguir l’ascens a Segona Catalana, després d’anys i panys de militar a Tercera.

Malauradament, el dijous següent, un despreniment a la pedrera de Ribera d’Urgellet, on Pepe Pujantell treballava, li va llevar la vida. «Aquella era la seva darrera setmana a la feina. Josep Pujantell havia pres la decisió de formar-se com a tècnic auxiliar de farmàcia a Manresa, a partir del setembre, per agafar el relleu de la seva mare com a responsable de l’única farmàcia del poble», rememora Joaquim Puig, president del CE Oliana. «Josep Pujantell jugava als equips de l’entitat des que era aleví. Ara fa dos estius, era l’ànima del primer equip. Un gran futbolista i una persona que tothom s’estimava», prossegueix Puig.

«Els següents mesos van ser difícils per als membres de la plantilla del CE Oliana, configurada essencialment per jugadors del poble. La meva principal funció era exercir de psicòleg i aconseguir que els futbolistes s’entrenessin», detalla Javi Tapia. Amb el pas del temps, però, el dolor per la pèrdua «del líder de l’equip i del vestidor, un mig centre organitzador tècnic i amb arribada», tal i com el defineix l’entrenador surienc, es va transmutar en l’energia que havia de propiciar la consecució de l’anhel esportiu de Pepe Pujantell.

«D’aleshores ençà, tots els jugadors duen gravat el número 10 de l’emblemàtic migcampista i capità a la màniga dreta de la samarreta i, després de signar una quarta i una cinquena posició en les meves dues primeres temporades com a màxim responsable tècnic del CE Oliana, l’estiu passat, la plantilla es va conjurar per aconseguir l’ascens de categoria», explicita Javi Tapia.

Dit i fet. Els olianesos van oferir unes prestacions notables durant la primera volta de la lliga al grup 15è de la Tercera Catalana (12 victòries, 2 empats i 2 derrotes) i van assumir el lideratge de la competició. L’expulsió de tres jugadors en el primer partit de la segona volta jugat al terreny de joc del CF Torà va ser l’origen d’una ratxa de tres enfrontaments sense vèncer (2 empats i una derrota) que es va revertir amb el suport del grup d’animació L’onada del 10.

Joaquim Puig revela que «el grup es va formar per honorar Josep Pujantell arran de la seva desaparició i aplega el jovent d’Oliana. A l’entorn d’una vuitantena dels seus membres acompanyen l’equip a tots els desplaçaments». «Aquest exercici, en alguns camps, l’afició del CE Oliana era més nombrosa que la del conjunt amfitrió», emfasitza. Javi Tapia assenyala que «sens dubte, aquesta temporada, alguns partits a domicili els hem guanyat per orgull, gràcies a l’empenta que ens transmetien els membres de L’onada del 10».

Dissabte, un triomf contra el CE La Fuliola permetia el conjunt olianès proclamar-se campió dues jornades abans del final de la competició. Els alturgellencs van sotmetre el seu oponent per un mínim 1 a 0. «El grup d’animació L’onada del 10 es va concentrar al Municipal d’Oliana una hora abans del partit», relata Javi Tapia. «Les grades es van omplir a vessar i a alguns jugadors els tremolaven les cames. La tensió va condicionar el desenvolupament del partit i l’angoixa ens va impedir atacar amb fluïdesa. La clau era marcar el primer gol i, després, imposar la nostra solvència defensiva». Pels volts d’un quart de nou del vespre, el somni de Pepe Pujantell es va acomplir.

La plantilla del CE Oliana la configuren els porters Francesc Espuga i Roberto Carlos Pontón; els defenses Mohamed Embarek Abdu Ahmed, Genís Bentoldrà, Ulises Bervejillo, Carles Bullich, Robert Espuga, Gerard Martín, Carles Martínez, Santiago Emmanuel Oliva i Nil Pujol; els migcampistes Victor Bernaus, Xavier Bartolo, Gorkis Livian Castillo, Xavier Escolies, Carles Pallarés, Ricard Pérez, Brayan Steven Ruiz, Joan Tordesillas, i els davanters Arturo Gándara, Denis Puig, Alejandro Valladares i Omar Ziani.