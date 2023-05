El pavelló d’esports Agustín Rueda de Sallent va acollir la reeixida 34a edició de la Nit de l’Esportista de la població bagenca. L’especialista en curses de muntanya i membre de la selecció catalana Lluís Ruiz Oller i la corredora de maratons, mitges maratons i curses de muntanya Rosa Navarro García van ser honorats com a millors esportistes de Sallent per la seva magnífica trajectòria.

L’esdeveniment, organitzat per la regidoria d’Esports de l’ajuntament de Sallent, va aplegar un miler de persones a l’acte d’entrega de premis, una cerimònia que es va complementar amb les actuacions del grup de fit dance de l’Associació Sallentina de Cultura Físca (ASCF) i del grup de hip hop La Colla, adscrit a l’Escola de Dansa Julieta Soler de Manresa. La Colla es va proclamar campiona de diferents competicions estatals júnior de danses urbanes durant el 2022. A més, també es va delectar els assistents amb una exhibició de cèrcol aeri a càrrec de Lola Galeote. Quatre-cents cinquanta comensals van assistir al sopar previ a l’acte de lliurament de distincions.

El veterà periodista de la redacció d’Esports de TV3 Arcadi Alibés i Cristina Fàbregas, presidenta de la Penya Barcelonista de Sallent, van exercir de mestres de cerimònies del multitudinari acte de reconeixement dels millors esportistes de la població.

Tal com assenyalàvem amb anterioritat, Lluís Ruiz i Rosa Navarro van ser distingits com a millors esportistes de Sallent. El cabrianès Lluís Ruiz Oller fa quasi una dècada que participa en curses de muntanya i, entre d’altres consecucions, va signar la catorzena posició a l’Ultra Trail del Montblanc del 2019 (prova de 171 km i 9.963 metres de desnivell positiu acumulat) i ha estat sisè a l’Ultra Pirineu el 2021 i el 2022. Per la seva banda, Rosa Navarro García combina la disputa de mitges maratons i, més esporàdicament, maratons, amb les curses de muntanya, des del 2007. El 2021 va prendre part en tres proves de la Copa del Món de l’ISF (International Skyrunning Federation), assolint un novè lloc, i enguany va pujar al segon graó del podi a la Mitja Marató de Sitges i a la Vertical Montserrat.

Xavier Casimiro Ros, cofundador del Club de Gimnàstica Egiba i membre del tàndem tècnic que guia la formació de l’entitat manresana que milita a la Primera Divisió de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística, va rebre el guardó que l’acredita com a millor entrenador. No endebades, Xavier Casimiro també forma part del cos tècnic de la selecció estatal.

Quatre esportistes van compartir la distinció de millors esportistes júniors masculins de Sallent: l’especialista en bicicleta de muntanya Joel Oller Rodellas, tercer classificat a la Copa Catalunya infantil; el ballarí Jordi Martí Calvo, guanyador de diferents competicions d’àmbit estatal amb el grup de hip hop La Colla; el jugador de bàsquet infantil del Catalana Occident Manresa Roger Trasserres Comellas, convocat per la selecció catalana d’aquesta categoria d’edat, i el jugador del cadet A del RCD Espanyol i membre de la selecció catalana sub-16 de futbol Joel Escaler Callejas. El reconeixement a la millor esportista júnior femenina va correspondre a la nedadora Gemma Romera Aznar, campiona de Catalunya en els 50, 100 i 200 m esquena i subcampiona d’Espanya de la primera d’aquestes proves.

A més, la futbolista Nayara Parra Soriano, jugadora del CF Igualada i de la selecció de l’Anoia i preseleccionada per la catalana, va ser guardonada com a millor esportista infantil i la gimnasta Triana Martínez González, campiona de Catalunya de gimnàstica artística escolar, va ser honorada com a millor esportista escolar.

Pel que fa a la categoria de veterans, els reconeixements van recaure en l’arquer Víctor Villarán Alfonso, campió d’Espanya, i en la corredora de curses de muntanya Montse Rial Comellas, guanyadora del Cadaqués Trail Experience.

Per últim, es van atorgar dos premis especials honorífics: el primer va correspondre al ciclista David Gómez Cazorla, que va competir a l’elit del ciclisme estatal durant diverses temporades, i el segon a Marina Chavarría Espasa, campiona d’Europa sènior per equips de salts de trampolí amb la selecció espanyola.