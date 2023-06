A poc a poc s’anava emocionant. Jordi Alba portava escrit el discurs de comiat. I ja just abans de començar no podia amagar el que estava sentint en l’adeu al Barça després d’estar-hi 18 anys («set al planter i 11 al primer equip»), sense precisar quin serà el pròxim destí. «Estic una mica nerviós, el Busi ho va fer més bé ahir, jo necessito una xuleta, som-hi!», ha argumentat.

Ha aguantat el to a l’inici, però després li ha costat llegir el discurs que portava preparat des de casa seva. Tot ha passat a l’Auditori 1899 d’un Camp Nou en obres, on ja no quedava ni rastre d’aquesta banda esquerra per la qual ha galopat durant més d’una dècada.

Creo que se nos ha metido algo en el ojo

«Moltes gràcies a l’afició per fer-me viure el moment més emocionant de la meva carrera esportiva», ha confessat el defensa, que als 34 anys, i malgrat que tenia una temporada més de contracte, ha decidit anar-se’n. Ha triat que l’acte, al qual ha assistit tota la plantilla, juntament amb el president Joan Laporta, fos presentat per José Corbacho, un còmic de l’Hospitalet, la ciutat on va néixer el defensa. Quan ha començat la llista d’agraïment als familiars, s’ha posat a plorar.

Jordi Alba a la afición: "Me habéis regalado el momento más emocionante de mi carrera. Ni en los mejores sueños me hubiera imaginado una despedida tan especial"

«Collons, tio!…», ha comentat sense poder articular cap paraula, intentant guanyar temps per recompondre’s. «Vull recordar els meus avis i àvies. Un d’ells és el meu avi Paco. Mai em podré treure l’espineta que no em vas poder veure jugar a Primera Divisió i molt menys jugar al Barça. Per això, vull dedicar-li tota la meva carrera», ha afirmat mentre les llàgrimes li impedien continuar. Ha tingut paraules per a Romarey, la seva dona, que ha considerat un «pilar» essencial en la seva carrera.

«Mai hauria pensat que tornaria al Barça»

I Alba, que un cop va abandonar el Barça de petit mai hauria pensat que hi tornaria algun dia, ha deixat un últim missatge: «No és un adeu, és un fins aviat. Algun dia, si m’ho demanen, hi tornaré i estaré encantat d’ajudar el club». Però, de moment, no ha volgut dir on continuarà jugant.

«El Jordi té molt bon fons. Moltes vegades al sortir a la pantalla de televisió transmetem unes coses que després dins no són així. I el gran exemple n’és el Jordi, recordo que tenies Lenglet mort. Te’n recordes, Jordi? El torturava», ha indicat Piqué sobre la delicada relació que tenia al camp amb el central francès. «El Jordi té un fons de l’hòstia»