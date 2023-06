L'entrenador del París Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, ha confirmat aquest dijous en roda de premsa que dissabte serà l'últim partit de Leo Messi vestint la samarreta del club. Davant del Clermont, l’astre argentí tancarà el capítol de dos anys a la capital francesa que han estat, al final, frustrants.

Messi s'emporta dues Lligues més, però també ha patit dues decepcions a la Champions, un trofeu que se li resisteix des del 2015, quan el va guanyar amb el Barça del trident que entrenava Luis Enrique. I ara l’exjugador del Barça té pressa per conèixer el seu nou equip.

El crack abandona el PSG sense saber encara on estarà jugant la temporada vinent i això inclou la possibilitat de tornar al Camp Nou, que va haver d’abandonar precipitadament l’agost del 2021 en contra de la seva voluntat. Però encara no hi ha les condicions salarials necessàries –el Barça ha de rebre l’aprovació de LaLiga al pla de viabilitat– per ajustar el ‘fair play’ que permetés el retorn del ‘10’.