El Covisa Manresa intentarà defensar aquest dissabte, a partir de les 17 hores, el 4-3 que va aconseguir la setmana passada contra el Melistar Melilla i que li fan tenir avantatge en l'intent per arribar a la tercera ronda per pujar a Segona Divisió. L'expedició bagenca ha fet cap aquest divendres a la ciutat nord-africana, fent escala a Madrid, amb la important baixa de Xavi Cols, segons el mateix club per "problemes físics". El relleva en la convocatòria el juvenil Aleix Pérez.

Al Covisa li val l'empat i la victòria per seguir el seu camí. En cas que perdi per un gol de diferència, independentment dels gols marcats, caldria fer una pròrroga i si al final del temps suplementari es manté el resultat o continua guanyant el Melilla per un gol, seria l'equip local el que passaria, ja que va obtenir més punts en el seu grup a la lliga regular. El partit, que es podrà seguir en directe pel compte de Youtube del Melistar, es jugarà al petit pavelló Lázaro Fernández, on l'equip melillenc ja ha disputat els darrers partits de la temporada. S'espera una gran entrada, tal com va passar al Pujolet, per animar un conjunt que a Manresa va demostrar tenir taules i experiència i amb jugadors avesats a aquestes situacions de cara o creu.