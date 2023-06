El gimnasta manresà de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo disputarà diumenge dues finals més en la prova de la Copa del Món que es disputa a Tel Aviv (Israel). L'esportista bagenc afegeix l'accés a la lluita per les medalles en barra fixa i paral·leles a les ja aconseguides dijous de cavall amb arcs i anelles. Només va fallar relativament en terra, aparell en el qual és el primer suplent per a la final d'aquest dissabte, i no ha participat en salt.

El millor resultat d'aquest divendres ha arribat en barra, en què ha aconseguit una nota de 12,450 punts i ha quedat cinquè. En aquesta mateixa final hi haurà un company de selecció, l'alcoià Néstor Abad, que ha assolit la millor nota, amb 13,650. La final, que es disputarà diumenge a la tarda, la completaran els israelians Alexander Myakinin (13,350) i Ilia Liubimov (11,750), els alemanys Glenn Trebing (13,000) i Alexander Kunz (11,550), l'hongarès Krisztofer Meszaros (12,500) i el britànic Cameron Lynn (11,350). Diallo també s'ha classificat per a la final de paral·leles, el seu millor aparell, amb el qual va ser medalla de bronze en el Campionat d'Europa que es va disputar l'abril a Antalya (Turquia). De tota manera, no ho ha fet amb una puntuació gaire destacada, en concret un 13,600 que l'ha deixat en setena posició, amb només dues dècimes i mitja de marge sobre l'eliminació. A Antalya, per exemple, Diallo va aconseguir una nota de 14,733, la qual cosa demostra que té molt marge de millora davant de la final de diumenge, en què tots els competidors surten de zero. Aquesta nota de Turquia, per exemple, l'hauria deixat segon aquest divendres a Tel Aviv. La millor puntuació va ser per al medalla de plata en l'europeu, el turc Ferhat Arican, amb 15,100. Els altres protagonistes de la final seran l'hongarès Meszaros (14,150), l'alemany Trebing (14,100), els israelians Uri Zeidel (13,800) i Pavel Gulidov (13,600), l'australià Mitchell Morgans (13,600) i un altre turc, Ahmet Onder (13,400). Abans de les finals de diumenge, aquest dissabte Diallo afrontarà les altres dues finals, la de cavall amb arcs, en què va ser tercer, i la d'anelles, en què va obtenir la sisena millor nota.