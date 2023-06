El Centre d'Esports Manresa es remet al contracte que el seu entrenador, Ferran Costa, va signar el juliol passat fins a l'estiu del 2024 com a resposta a una informació que afirma que el tècnic de Castelldefels deixarà el club bagenc durant la setmana vinent. El compte FutbolCatalunya.com ha fet una piulada a Twitter en què diu que Costa deixarà el Manresa. A continuació, en un altre tuit enganxat, diu que els equips que el volen són la Peña Deportiva i el futbol base del Girona.

Aquesta propera setmana conclourà la relació @CE_Manresa amb @ferrancosta1. Serà el tancament a tres anys extraordinaris d'un tècnic que va tornar a posar els del Congost al mapa#2RFEF3 #futbolcat pic.twitter.com/LX7qR9GBsB — FutbolCatalunya.com (@FutbolCatalunya) 3 de junio de 2023

Preguntat per Regió7, el club diu que no ha de fer cap valoració sobre aquesta informació i es remet al contracte que Costa va firmar l'any passat i que el lliga a l'entitat blanc-i-vermells fins al final de la temporada 2023-24. L'entrenador va fer entrega divendres de la camisa que portava quan l'equip va pujar a Segona RFEF, la mateixa que la del seu debut a la categoria, al museu del CE Manresa de l'expresident Manel Sánchez.

❤️🤍 Ferran Costa va dona la seva camisa del partit de l’ascens i de la victòria del primer partit de la història a Segona RFEF al museu del Manel Sánchez



⚽️ Aquesta tarda, la plantilla visitarà el museu, on rebrà el suport de l’afició, i tothom hi està convidat pic.twitter.com/UsMNsV8c0L — CE Manresa (@Cemanresa1906) 2 de junio de 2023

En tres temporades al Manresa, l'equip de Ferran Costa va estar a punt de jugar les fases d'ascens el primer any, va ascendir directament com a campió en el segon i, en el tercer, no tan sols s'ha mantingut amb solvència, sinó que ha disputat les eliminatòries d'ascens a Primera RFEF.