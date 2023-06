El Covisa Manresa tanca la temporada amb una dura derrota a Melilla (8-2) que el deixa sense possibilitats d'ascens. Els bagencs no han pogut superar la segona eliminatòria, ni defensar el 4-3 del Pujolet, contra un conjunt nord-africà molt intens, que ha tingut l'ajut del fort ambient creat pel seu públic al petit pavelló Lázaro Fernández, però que ha patit fins al tram final. I és que el Covisa s'ha recuperat d'un 3-0 i s'ha arribat a situar amb un 3-2 que igualava la fase quan encara faltaven molts minuts. Però el cinquè gol, marcat pel porter Yiyo, després d'una pilota rifada per Arriero, amb molts minuts per davant, ha iniciat uns minuts finals que sobraven i que només han provocat una golejada excessiva.

Com era l'esperar, el Melistar Melilla ha sortit amb moltes ganes de marcar aviat i d'igualar l'eliminatòria i ho ha aconseguit amb una bona rematada d'Iván Ruiz Fernández pel pal curt d'un Arriero que ja havia salvat un gol de Cláudio. Asís ha pogut empatar amb una falta desviada, però una pèrdua de Manu ha propiciat el 2-0, marcat per Guancho. Fins i tot el Melilla s'ha situat amb tres gols favorables, gràcies a una bona acció del propi Guancho, però l'equip de Borja Burgos no es volia rendir. Així, abans del descans, una pilota centrada per Asís ha estat rematada, entrant des de darrere, per Noguera per situar el 3-1. I després de la mitja part, el porter Yiyo s'ha fet un embolic volent treure jugada una pilota i Terri s'ha posat al mig. El rebot ha entrat a la porteria. El 3-2 encara classificava el Melistar, però donava més coll al Covisa, ja que hauria calgut jugar una pròrroga. Han estat els minuts més importants i si el Manresa hagués pogut marcar, potser les coses haurien canviat. Però ho ha tornat a fer Guancho, en una bona acció individual, i això ja ha provocat que el Covisa anés a contrarellotge, havent de marcar per força un altre gol per provocar el temps suplementari. Aleshores, ha arribat l'acció d'Arriero, que ha entregat la pilota a la zona del porter Yiyo. Aquest ha aprofitat que la porteria estava buida i ha xutat de porta a porta per anotar un cinquè gol que ha fet molt mal. Perquè encara que faltaven minuts, cada cop es veia més difícil i els futbolistes i el públic local ja estaven animats. Barroso ha fet el sisè, després de robar la bola a un Lavado que demanava falta, i en l'últim minut, dos gols més dels amfitrions, el darrer novament sense arquer, ja han sobrat. MELISTAR MELILLA: Yiyo, Negro, Fernández, Javi Sánchez, Cláudio -equip inicial- Jaime Ramos, Wallace, Nico Rolón, Pablo, Guancho i Barroso COVISA MANRESA: Arriero, Aarón, Ambròs, Lavado, Terri -equip inicial- Manu, Asís, Iker, Santa, Noguera, Riba, Aleix Pérez i Cella (ps) ÀRBITRES: Félix Lozano i Miguel Ángel Vico (andalusos) GOLS: 1-0 Fernández min 1, 2-0 Guancho min 5, 3-0 Guancho min 16, 3-1 Noguera min 17, 3-2 Terri min 26, 4-2 Guancho min 32, 5-2 Yiyo min 34, 6-2 Barroso min 37, 7-2 Fernández min 38, 8-2 Barroso min 39