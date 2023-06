Al Manchester City de Pep Guardiola només li falta guanyar l'Inter de Milà en la final de la Champions del proper dia 10 a Istanbul per completar el triplet de grans títols enguany. Els citizens han derrotat el Manchester United en la final de la FA Cup, en un derbi marcat pels dos gols de l'alemany Ilkay Gündogan, a qui es relaciona amb el FC Barcelona per a la temporada vinent.

L'equip del santpedorenc s'ha avançat ben aviat, en el primer minut, quan una pilota llarga del porter Ortega, tocada amb el cap per Haaland i Grealish ha acabat botant perquè Gündogan l'empalés a la xarxa de De Gea. Els red devils s'han pogut refer i han empatat gràcies a un penal que el VAR ha concedit per unes mans després d'un rebot en Grealish. Bruno Fernandes l'ha transformat. Però a l'inici de la segona part, Kevin de Bruyne ha llançat un córner flotant a la frontal de l'àrea i Gündogan ha empalat al fons de la porteria d'un De Gea que hi podia haver fet més.