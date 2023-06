Rafael Nadal haurà d’estar cinc mesos de baixa després de l’operació del maluc a què es va sotmetre el tennista balear divendres, que va ser a la Clínica Teknon de Barcelona, i que va consistir a netejar les zones fibròtiques i degenerades del tendó a nivell proximal i distal, així com a suturar-lo per reforçar-lo adequadament, segons el comunicat mèdic facilitat aquest dissabte pels doctors, Marc Philippon, Jaume Vilaró i Ángel Ruiz-Cotorro.

En la intervenció també es va aprofitar per regularitzar una lesió antiga del làbrum del maluc esquerre que, segons els metges, «amb tota seguretat ajudarà a fer que el tendó evolucioni millor».

Els terminis previstos de recuperació s’han fixat en «cinc mesos, sempre tenint en compte el respecte als temps biològics». Aquesta situació impedirà a Nadal reprendre els entrenaments per a final de temporada quan, inicialment, tenia la intenció de poder jugar la Copa Davis, si Espanya es classifica per a les finals del novembre que es disputaran a Màlaga i el capità David Ferrer ho considerava oportú.

Nadal no juga des del 18 de gener, quan es va lesionar a l’Open d’Austràlia, en la segona ronda. Llavors els metges li van diagnosticar «una lesió de grau 2 al psoes ilíac de la cama esquerra», que s’havia de recuperar en un termini d’entre sis i vuit setmanes. No va ser així. Posteriorment, es va anar donant de baixa de tots els tornejos que tenia previst jugar (Dubai, Indian Wells, Montecarlo, Barcelona, Madrid i Roma) fins que a una setmana de l’inici de Roland Garros va anunciar la renúncia a jugar a París, on no faltava des del 2005, quan va guanyar el primer dels 14 títols de Roland Garros.

Retirada temporal

L’exnúmero 1 va anunciar una retirada temporal amb la intenció de posar fi a la seva carrera el 2024 per «encarar l’any que ve amb garanties, que intueixo que serà el meu últim any. Vull donar-me l’oportunitat de disputar els tornejo que em vingui de gust l’any que ve».

Nadal ja va prometre que esgotaria totes les opcions per tornar a les pistes. «No mereixo acomiadar-me així, en una roda de premsa», va dir. L’operació a què s’ha sotmès era necessària per poder reaparèixer i competir professionalment.