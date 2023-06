El Barça acomiada la Lliga a Vigo i des de la seva coronació com a campió camina amb el cap en una altra part. En la pròxima temporada, bàsicament, i en el disseny d'una plantilla que té dues prioritats: el fitxatge d'un migcampista top per a substituir Sergio Busquets i el possible retorn de Lionel Messi.

"Tots els culers estem molt il·lusionats que Messi pugui tornar. I jo, com a entrenador, sento una especial il·lusió perquè ens pot ajudar molt", va explicar Xavi en un to de confiança amb reunir-se de nou amb el seu antic company, al qual ara dirigirà com a tècnic. El problema, o l'inconvenient, és purament econòmic: està pendent de l'aprovació del pla econòmic de LaLiga.

L'atenció quotidiana se centra en la visita al Vigo. La distracció de l'equip des que va obtenir el títol li va passar factura a Valladolid on va encaixar una severa derrota (3-1) que retreuen els aficionats de l'Espanyol per la mínima incidència que ha tingut en el seu descens. El Celta, igual: es debat en l'agonia en una jornada on hi ha cinc equips més implicats.

Aquesta vegada Xavi no ha pogut parlar amb els jugadors amb el que compta, a diferència del passat estiu quan va parlar amb Lenglet, Dest, Riqui Puig i companyia per emplaçar-los al fet que es busquessin equip. El club, i ell, estan lligats de peus i mans, perquè la planificació de la pròxima campanya depèn de l'aprovació o no del pla de viabilitat. És a dir: la continuïtat de Ansu Fati penja d'aquest fil.

"Si no podem fitxar, no haurem de parlar amb ningú", sosté Xavi d'una situació pròpia del peix que es mossega la cua: el vicepresident econòmic Eduard Romeu va assegurar que abans de fitxar, caldrà traspassar per afrontar segons quines despeses.